Cortes programados por EPE para este lunes

Corresponden al lunes 25 de agosto para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Sauce Viejo

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por despeje de electroductos, trabajo solicitado por terceros y mantenimiento en línea aérea de media tensión, i nterrumpirá el servicio este lunes 25 de agosto en SANTA FE y SAUCE VIEJO

• 8 a 11 en la zona de: Llerena, avenida Galicia, Aristóbulo del Valle y Güemes

SAUCE VIEJO

• 9 a 13 en la zona de: Calle 8, Tomás Lubay, RN° 11 y Calle 21

• 13 a 15 en la zona de: Mendoza, Quintana, avenida General López y río Coronda

