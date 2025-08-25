Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

Corresponden al lunes 25 de agosto para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Sauce Viejo

25 de agosto 2025 · 07:16hs
La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por despeje de electroductos, trabajo solicitado por terceros y mantenimiento en línea aérea de media tensión, interrumpirá el servicio este lunes 25 de agosto en SANTA FE y SAUCE VIEJO

SANTA FE

• 8 a 11 en la zona de: Llerena, avenida Galicia, Aristóbulo del Valle y Güemes

SAUCE VIEJO

• 9 a 13 en la zona de: Calle 8, Tomás Lubay, RN° 11 y Calle 21

• 13 a 15 en la zona de: Mendoza, Quintana, avenida General López y río Coronda

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

