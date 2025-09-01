La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por despeje de electroductos, reemplazo de conductores eléctricos, reemplazo de elementos de maniobra y reformas en Subestación, interrumpirá el servicio este lunes 1 de septiembre en SANTA FE, SAN JOSÉ DEL RINCÓN y ARROYO LEYES
Cortes programados por EPE para este lunes
Corresponden al lunes 1 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, San José del Rincón y Arroyo Leyes
1 de septiembre 2025 · 07:10hs
SANTA FE
• 9 a 13 en la zona de:
- J. M. Zuviría, Estanisalo Zeballos, Juan Díaz de Solís y Facundo Zuviría
- Demetrio Gómez, entre Florencio García y Lucio Clovi Villaverde (Alto Verde)
SAN JOSÉ DEL RINCÓN
• 8 a 10 en la zona de: Callejón Pinto, entre RP N° 1 y arroyo Ubajay
• 8 a 12 en la zona de: Bonsembiente, Callejón Vidal, terraplén Oeste y Padre Mazari
ARROYO LEYES
8 a 12 en la zona de: Callejón Vidal, Calle 6, y Calle 31, RP N° 1
• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso