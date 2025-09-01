Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

Corresponden al lunes 1 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, San José del Rincón y Arroyo Leyes

1 de septiembre 2025 · 07:10hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por despeje de electroductos, reemplazo de conductores eléctricos, reemplazo de elementos de maniobra y reformas en Subestación, interrumpirá el servicio este lunes 1 de septiembre en SANTA FE, SAN JOSÉ DEL RINCÓN y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 9 a 13 en la zona de:

- J. M. Zuviría, Estanisalo Zeballos, Juan Díaz de Solís y Facundo Zuviría

- Demetrio Gómez, entre Florencio García y Lucio Clovi Villaverde (Alto Verde)

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 8 a 10 en la zona de: Callejón Pinto, entre RP N° 1 y arroyo Ubajay

• 8 a 12 en la zona de: Bonsembiente, Callejón Vidal, terraplén Oeste y Padre Mazari

ARROYO LEYES

8 a 12 en la zona de: Callejón Vidal, Calle 6, y Calle 31, RP N° 1

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe San José del Rincón Arroyo Leyes Empresa Provincial de la Energía
