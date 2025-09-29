Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

Corresponden al lunes 29 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y San José del Rincón - Arroyo Leyes

29 de septiembre 2025 · 07:20hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación, despeje de electroductos, mantenimiento y trabajo solicitado por terceros, interrumpirá el servicio este lunes 29 septiembre en SANTA FE Y SAN JOSÉ del RINCÓN-ARROYO LEYES

, SANTA FE

• 8.30 a 10.30 en la zona de: Juan de Garay, Salta, Juan Díaz de Solís y San José

• 9.30 a 11.30 en la zona de: Pasaje Liniers, Mendoza, Juan Díaz de Solís y Roque Sáenz Peña

• 10 a 11 en la zona de: Juan del Campillo, Llerena, avenida López y Planes y avenida Facundo Zuviría

• 10 a 14 en la zona de: Roberto Arlt, Jujuy, Lamadrid y Roque Sáenz Peña

• 12 a 16 en la zona de: Independencia, avenida J. J. Paso, Nicolás Rodríguez Peña y S. Zavalla

SAN JOSÉ del RINCÓN-ARROYO LEYES

• 9 a 12 en la zona de: Callejón Montenegro, Calle 14, RP 1 y arroyo Ubajay

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE lunes Santa Fe San José del Rincón
