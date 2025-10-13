Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

Corresponden al lunes 13 de octubre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

13 de octubre 2025 · 07:45hs
La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por despeje de electroductos y mantenimiento, interrumpirá el servicio este lunes 13 de octubre en SANTA FE y SANTO TOMÉ

SANTA FE

• 9 a 11 en la zona de: Doctor Laureano Maradona, Pablo Vrillaud, Luis Jiménez de Asúa y Rosario Vera Peñaloza

SANTO TOMÉ

• 9.30 a 11.30 en la zona de: Aristobulo del Valle, 12 de Septiembre, Iriondo y Belgrano

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Santo Tomé
