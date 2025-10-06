Uno Santa Fe | Santa Fe | conexiones

Conexiones irregulares: los fraudes energéticos en Santa Fe se concentran "en sectores medios y altos"

La presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, aseguró que los controles con inteligencia artificial y big data permitieron identificar fraudes energéticos en más de 100 localidades

6 de octubre 2025 · 09:17hs
Conexiones irregulares: los fraudes energéticos en Santa Fe se concentran en sectores medios y altos

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) continúa profundizando sus controles sobre el fraude eléctrico en todo el territorio santafesino. Según detalló su presidenta, Anahí Rodríguez, durante el último trimestre se detectaron más de 7.000 nuevas conexiones irregulares, gracias al trabajo de monitoreo que combina herramientas de inteligencia artificial y big data desarrolladas por equipos técnicos de la propia compañía.

Los controles se basan en el análisis de consumo mediante inteligencia artificial y big data que estamos desarrollando con personal propio dentro de la EPE”, explicó Rodríguez en declaraciones a LT10, quien destacó que las ciudades con mayor cantidad de irregularidades coinciden con las más pobladas: Santa Fe, Rosario, Santo Tomé y Rafaela, aunque también se registraron casos en más de 100 localidades pequeñas del interior provincial.

Más de 20.000 fraudes detectados en 2025

Desde el inicio del año, la EPE lleva realizadas 80.000 inspecciones con una tasa de efectividad cercana al 25%, lo que permitió detectar más de 20.000 conexiones irregulares en distintos puntos de la provincia.

Estamos hablando de usuarios de sectores medios y altos, no de sectores vulnerables. En esos casos existen tarifas sociales y programas específicos de acompañamiento. Aquí hablamos de personas que pueden pagar la factura y deciden cometer un hurto de energía”, precisó Rodríguez.

Según la titular del organismo, las maniobras fraudulentas incluyen conexiones directas, manipulaciones de medidores y falsificación de declaraciones juradas para acceder a beneficios que no corresponden.

“Esto afecta a toda la sociedad, porque la EPE es una empresa pública que maneja recursos de todos los santafesinos”, subrayó.

epe

Recupero récord y denuncias penales

La política de control permitió recuperar más de 3.000 millones de pesos en lo que va del año, una cifra récord que equivale a casi 2 millones de dólares. “Nuestra efectividad aumentó más del 300% respecto del año anterior”, indicó Rodríguez.

Además, la funcionaria recordó que los usuarios infractores son sancionados económicamente y denunciados penalmente ante el Ministerio Público de la Acusación por delitos de hurto de energía.

Tarifa social y morosidad estable

Consultada sobre el impacto de los aumentos tarifarios y el nivel de morosidad, Rodríguez aseguró que la situación se mantiene estable y que “los santafesinos muestran una actitud muy responsable respecto del pago y uso de la energía eléctrica”.

“Tenemos más del 70% de nuestros usuarios digitalizados y realizamos un seguimiento personalizado de quienes pueden tener dificultades para pagar. No hemos registrado un incremento de la morosidad”, afirmó.

Deuda de cooperativas y negociación abierta

En relación con la deuda millonaria de la cooperativa de Villa Gobernador Gálvez, que asciende a unos 6.000 millones de pesos, Rodríguez confirmó que se mantienen mesas de diálogo con los representantes de la entidad y el municipio local para acordar un cronograma de regularización.

La EPE vende energía a distintas cooperativas en toda la provincia. En este caso particular, buscamos soluciones que permitan cumplir con los compromisos asumidos con la empresa y con Cammesa, sin generar desequilibrios con otras distribuidoras”, explicó.

conexiones EPE fraudes
Noticias relacionadas
José Luis Espert y su jefe de campaña, Nazareno Etchepare, en 2019, delante del avión del narco Fred Machado.

Aviones del narco "Fred" Machado, pagos a Espert y un vuelo que reapareció en la provincia de Santa Fe

la municipalidad actualizo el valor de las multas de transito y control urbano: los montos

La Municipalidad actualizó el valor de las multas de tránsito y control urbano: los montos

Cacho Deicas, junto a Marcos Camino

Los Palmeras: la medida judicial que separa aún más a Cacho Deicas de Marcos Camino

Venta de autos cero kilómetros

Efecto dólar: incertidumbre en el mercado automotor santafesino por la falta de listas de precios

Lo último

Reemplazado por Colapinto, Doohan podría continuar su carrera en otro equipo de F1

Reemplazado por Colapinto, Doohan podría continuar su carrera en otro equipo de F1

Moretti volverá a ser presidente de San Lorenzo tras un fallo de la justicia

Moretti volverá a ser presidente de San Lorenzo tras un fallo de la justicia

Gallardo explotó por la fecha FIFA: River jugará con un plantel diezmado ante Sarmiento

Gallardo explotó por la fecha FIFA: River jugará con un plantel diezmado ante Sarmiento

Último Momento
Reemplazado por Colapinto, Doohan podría continuar su carrera en otro equipo de F1

Reemplazado por Colapinto, Doohan podría continuar su carrera en otro equipo de F1

Moretti volverá a ser presidente de San Lorenzo tras un fallo de la justicia

Moretti volverá a ser presidente de San Lorenzo tras un fallo de la justicia

Gallardo explotó por la fecha FIFA: River jugará con un plantel diezmado ante Sarmiento

Gallardo explotó por la fecha FIFA: River jugará con un plantel diezmado ante Sarmiento

El fin de semana que reafirmó a Colapinto dentro del proyecto Alpine

El fin de semana que reafirmó a Colapinto dentro del proyecto Alpine

En Boca sigue la preocupación por la salud de Miguel Russo

En Boca sigue la preocupación por la salud de Miguel Russo

Ovación
Cómo quedó parado Ezequiel Medrán en Colón de cara al 2026

Cómo quedó parado Ezequiel Medrán en Colón de cara al 2026

Unión se quedó con la primera Final de la Copa Túnel Subfluvial

Unión se quedó con la primera Final de la Copa Túnel Subfluvial

Santa Fe RC se proclamó campeón del Torneo Regional Sub16 A en CRAI

Santa Fe RC se proclamó campeón del Torneo Regional Sub16 "A" en CRAI

Torneo Oficial Prefederal: se viene el cierre de la fase regular

Torneo Oficial Prefederal: se viene el cierre de la fase regular

Torneo Promocional: se completó la fase regular y asoman los playoffs

Torneo Promocional: se completó la fase regular y asoman los playoffs

Policiales
Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario