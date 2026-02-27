Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 27 de febrero en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe, Sauce Viejo y San José del Rincón

27 de febrero 2026 · 07:15hs
UNO Santa Fe

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento en red de media tensión, maniobras de reconfiguración, despeje de electroductos y mantenimiento, interrumpirá el servicio este viernes 27 de febrero en SANTA FE, SAUCE VIEJO Y SAN JOSÉ DEL RINCÓN

SANTA FE

• 8 a 10 en la zona de: Distrito Alto Verde, desde manzana 2 hasta 4 Bocas

• 8 a 11 en la zona de: Antonia Godoy, Avellaneda, Beruti y Azcuénaga

• 8 a 12 en la zona de: Lavaisse, Gorostiaga, avenida Blas Parera y Circunvalación Oeste

• 11 a 13 en la zona de: Menchaca, Storni, Neuquén y Reinares

SAUCE VIEJO

• 10 a 13 en la zona de: Calle 14, Calle 10, Calle 25 y Calle 23

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 10 a 13 en la zona: RP1, Callejón Pintos, Callejón Vidal y Los Sauces

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Sauce Viejo San José del Rincón
