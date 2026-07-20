El traslado al nuevo edificio de Tribunales avanza durante la feria judicial y su habilitación total será "en poco tiempo"

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, confirmó que la mudanza ya está en marcha y que se aprovecha el receso judicial para trasladar equipamiento, sistemas informáticos y dependencias. Aunque evitó precisar una fecha, aseguró que el nuevo edificio comenzará a funcionar plenamente en las próximas semanas.

Traslado Judicial: El nuevo edificio de Tribunales de Santa Fe está en proceso de mudanza y será habilitado totalmente en las próximas semanas.

El proceso de mudanza hacia el nuevo edificio de Tribunales de Santa Fe continúa avanzando y la puesta en funcionamiento total de la flamante sede judicial se concretaría "en poco tiempo" , según confirmó el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez .

Tras la inauguración del edificio el pasado 30 de junio, el máximo referente del Poder Judicial provincial explicó que durante la feria judicial se intensificaron las tareas para trasladar las distintas dependencias y preparar el funcionamiento integral del inmueble.

"Estamos trasladando durante la feria las cuestiones informáticas, cuestiones menores y progresivamente se va a ir cubriendo todo el edificio a fin de ponerlo en funcionamiento", señaló.

Una mudanza de gran complejidad

Gutiérrez explicó que el operativo excede ampliamente el traslado del personal judicial y requiere una importante logística para movilizar juzgados completos y toda su infraestructura.

"El traslado comprende los juzgados, no solo el personal, sino también toda la infraestructura y el equipamiento. Es un proceso complejo, pero ya está en marcha", sostuvo.

El presidente de la Corte evitó fijar una fecha precisa para la habilitación definitiva del edificio, aunque transmitió tranquilidad respecto del avance de los trabajos.

"Poco tiempo. No puedo decir si será una semana, diez días, quince días o un mes, pero el proceso avanza de manera progresiva", indicó.

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Aprovechan la feria judicial

El receso judicial fue elegido para ejecutar las tareas de mayor complejidad técnica y minimizar el impacto sobre la actividad de los tribunales.

Durante estas semanas se concretó el traslado de los sistemas informáticos y de distintos sectores administrativos, mientras continúan las tareas necesarias para instalar el resto de las dependencias judiciales.

Una vez concluida la mudanza, el nuevo edificio concentrará gran parte de la actividad judicial de la ciudad de Santa Fe, con instalaciones modernas y mayores condiciones de accesibilidad, infraestructura y capacidad operativa para magistrados, funcionarios, trabajadores y usuarios del sistema de Justicia.