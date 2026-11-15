El río Paraná superó el nivel de evacuación en Santa Fe: alcanzó 5,76 metros y hay 237 evacuados en Alto Verde

La medición emitida por la Prefectura Naval Argentina este domingo a las 18 confirmó que el río perforó la marca crítica de los 5,70 metros. La Municipalidad de Santa Fe contiene a 72 familias en el Centro de Asistencia Integral N° 1 y comenzó a alojar evacuados en Colastiné Sur. Mantienen 31 puntos de bombeo activos y refuerzan la logística de traslados escolares e intervenciones sanitarias.

El Paraná superó el nivel de evacuación en Santa Fe: alcanzó los 5,76 metros y ascienden a 237 las personas evacuadas en Alto Verde

La crecida del río Paraná alcanzó su instancia más compleja en la capital provincial. De acuerdo con el reporte oficial de la Prefectura Naval Argentina emitido a las 18 de este domingo 15 de noviembre, el hidrómetro del puerto de Santa Fe registró una altura de 5,76 metros, superando formalmente en seis centímetros el nivel de evacuación (fijado en 5,70 metros) y activando de forma plena los protocolos de contingencia para las poblaciones que habitan por fuera del anillo defensivo.

Por su parte, el río Salado marcó 2,87 metros en la estación de medición de Recreo, según la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia. Ante la superación del umbral crítico, la Municipalidad de Santa Fe amplió el despliegue logístico de evacuación, asistencia sanitaria, contención educativa y blindaje del sistema de defensas.

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El río tocó los 5,76 metros en el puerto local, perforando la marca de evacuación de 5,70 metros. Esto activa de forma estricta los protocolos previstos para las familias que habitan por fuera de los anillos de protección. Estamos conteniendo a 237 personas en Alto Verde, iniciando el alojamiento en Colastiné Sur y manteniendo la operatividad de los 31 puntos de bombeo.

Alto Verde y Colastiné Sur: asistencia a 79 familias evacuadas

El avance de las aguas sobre la franja insular y los sectores sin defensas aceleró el traslado de frentistas hacia las infraestructuras de contención temporal:

Centro N° 1 de Alto Verde: aloja a 72 familias (un total de 237 personas: 146 adultos y 91 menores). El predio cuenta con 64 módulos habitacionales montados junto a la ONG TECHO y 8 módulos plegables.

Centro N° 2 de Colastiné Sur: quedó operativo con el alojamiento preventivo de sus primeras 7 familias. En ese sector también se brindó asistencia directa a unas 15 familias de la zona del club Caza y Pesca.

Apoyo de las Fuerzas Armadas: Equipos municipales junto a personal del Ejército Argentino realizan recorridas náuticas con embarcaciones para la entrega de víveres a quienes permanecen en sus hogares, trasladando pertenencias hacia casas de familiares. En paralelo, se monitorea la situación en Los Alisos, Alto Verde y Paraje La Boca con trabajos intensivos de bolseo.

Protocolos integrales: cobertura médica y traslados escolares

La intervención comunal integró líneas de acción en materia sanitaria y educativa para acompañar a las poblaciones desplazadas:

Atención sanitaria fija: En el predio de Alto Verde opera una unidad fija de salud para consultas, entrega de medicamentos, controles de enfermedades crónicas y seguimiento. Se montó un dispositivo especial para el acompañamiento de una persona gestante próxima a dar a luz, articulando derivaciones con el COBEM y el servicio 107 SIES.

Garantía del ciclo lectivo: Se relevó a los menores en edad escolar y se coordinó junto al Ministerio de Educación de la Provincia la continuidad de clases. El sistema Munibus dispuso dos recorridos especiales matutinos para trasladar a los niños albergados hacia sus escuelas, sumado al apoyo escolar dictado dentro del predio.

Sistema de bombeo e intervenciones en defensas

El esquema de drenaje pluvial y contención del valle opera bajo monitoreo permanente:

Estaciones y puntos de bombeo: se mantienen activos 31 puntos de bombeo en toda la capital provincial.

Cierre de compuertas: en las últimas horas se ejecutó el cierre preventivo de compuertas en Varadero Sarsotti, El Pozo y Matheu, con custodia de efectivos policiales.

Nuevos dispositivos en el Puerto: para las primeras horas del lunes está programada la instalación de equipos de bombeo adicionales en el área del Puerto santafesino.

El municipio solicitó transitar con extrema precaución por la zona costera y no internarse en sectores anegados. Para consultas o requerimientos de asistencia, la Línea de Atención Ciudadana 0800-777-5000 permanece operativa las 24 horas.