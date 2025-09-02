Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Corresponden al martes 2 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Arroyo Leyes

2 de septiembre 2025 · 07:15hs
UNO Santa Fe

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración, despeje de electroductos, reemplazo de conductores y ampliación de subestación interrumpirá el servicio este martes 2 de septiembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ Y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 8 a 12 en la zona de: Azcuénaga, Pasaje Almonacid, Gobernador Freyre y Solís

• 12 a 16 en la zona de: Alberti, Aguado, Llerena y avenida Facundo Zuviria

SANTO TOMÉ

• 9 a 13 en la zona de: Obispo Gelabert, Sargento Cabral, Iriondo y Centenario

ARROYO LEYES

•13.30 a 17.30 en la zona de: Calle 10, RP1, calle 22 y calle 19 y medio

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Santo Tomé Arroyo Leyes
