Cortes programados por EPE para este miércoles

Corresponden al miércoles 27 de agosto para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por despeje de electroductos y trabajos solicitados por terceros, i nterrumpirá el servicio este miércoles 27 de agosto en SANTA FE, SANTO TOMÉ Y SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 8 a 12 en la zona de: Agustín Delgado, Ángel Cassanello, Gobernador Freyre y Aristóbulo del Valle

SANTO TOMÉ

• 10 a 14 en la zona de: Complejo habitacional Altos de la Ribera, en su totalidad.

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 9 a 13 en la zona de: De los Duendes, Gamboa, RP 1 y terraplén Este

