Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Corresponden al miércoles 27 de agosto para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón

27 de agosto 2025 · 07:02hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por despeje de electroductos y trabajos solicitados por terceros, interrumpirá el servicio este miércoles 27 de agosto en SANTA FE, SANTO TOMÉ Y SAN JOSÉ DEL RINCÓN

SANTA FE

• 8 a 12 en la zona de: Agustín Delgado, Ángel Cassanello, Gobernador Freyre y Aristóbulo del Valle

SANTO TOMÉ

• 10 a 14 en la zona de: Complejo habitacional Altos de la Ribera, en su totalidad.

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 9 a 13 en la zona de: De los Duendes, Gamboa, RP 1 y terraplén Este

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Santo Tomé San José del Rincón
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

Lo último

En el partido de Argentina con Venezuela, la tribuna Centenario Baja estará ocupada por niños

En el partido de Argentina con Venezuela, la tribuna Centenario Baja estará ocupada por niños

Unión realizó la presentación oficial del Torneo Diego Barisone

Unión realizó la presentación oficial del Torneo Diego Barisone

¿García puede tener su primera convocatoria en Colón?

¿García puede tener su primera convocatoria en Colón?

Último Momento
En el partido de Argentina con Venezuela, la tribuna Centenario Baja estará ocupada por niños

En el partido de Argentina con Venezuela, la tribuna Centenario Baja estará ocupada por niños

Unión realizó la presentación oficial del Torneo Diego Barisone

Unión realizó la presentación oficial del Torneo Diego Barisone

¿García puede tener su primera convocatoria en Colón?

¿García puede tener su primera convocatoria en Colón?

Mercado negro: cómo actuaba la banda que se dedicaba al robo de motos en la ciudad

Mercado negro: cómo actuaba la banda que se dedicaba al robo de motos en la ciudad

Aaron Anselmino se sumó al Borussia Dortmund

Aaron Anselmino se sumó al Borussia Dortmund

Ovación
Unión realizó la presentación oficial del Torneo Diego Barisone

Unión realizó la presentación oficial del Torneo Diego Barisone

Se juega la gran final única del Apertura de la Liga Santafesina en San Justo

Se juega la gran final única del Apertura de la Liga Santafesina en San Justo

Oficial Prefederal: Gimnasia y Unión B siguen arriba en sus zonas

Oficial Prefederal: Gimnasia y Unión B siguen arriba en sus zonas

El regreso de Paulo Díaz, la incógnita en River para enfrentar a Unión

El regreso de Paulo Díaz, la incógnita en River para enfrentar a Unión

Chiaraviglio, a propósito de los Juegos Suramericanos: Es una gran apuesta para Santa Fe

Chiaraviglio, a propósito de los Juegos Suramericanos: "Es una gran apuesta para Santa Fe"

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná