Cortes programados por EPE para este miércoles

8 de octubre 2026

8 de octubre 2026 · 06:30hs

Cortes programados para este jueves 8 de octubre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón y Arroyo Leyes

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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este jueves 8 de octubre en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAN JOSÉ del RINCÓN y ARROYO LEYES

• 8 a 10:

- General Paz, Pizzorno, Lavaisse y Aldao

Retiro de Línea

- López y Planes, San Lorenzo, Colodrero y Zapata

Reemplazo de postes

- Mitre, Candioti, Vieytes y Risso

Retiro de Línea

• 8 a 12:

- Urquiza, 3 de Febrero, San Jerónimo y Moreno

Retiro de Línea

- Teniente Loza, Chaco, Arocca y Ponce De León

Reemplazo de Conductores

• 8:30 a 9:30: Ruprto Godoy, Lavaisse, Candioti y Paseo Escalante

Maniobras de reconfiguración

• 8:30 a 11:30: Ruperto Godoy, República de Siria, Llerena y Alvear

Mantenimiento de Subestación

• 8:30 a 12:30: San Martín, 1° de Mayo, Espora y Padre Genesio

Reemplazo de postes

• 9:30 a 11:30: República de Siria, 25 de Mayo, Callejón Funes y Neuquén

Reemplazo de postes

• 11:30 a 13:30: Blas Parera, Teniente Loza, Viñas y Río Negro

Reemplazo de postes

• 13:30 a 16:30: Mariano Comas, San Jerónimo, Larramendi y 9 de Julio

Maniobras de reconfiguración

SANTO TOMÉ

• 10 a 11: Derqui, Hernandarias, Castelli y Córdoba

Retiro de línea

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 8 a 11: RP 1, Santa Rosa, Los Timbúes y Callejón Ochotecos

Reemplazo de postes

• 9 a 13: RP 1, Callejón Montenegro, calle 10 y medio y terraplén Este

Reemplazo de postes

ARROYO LEYES

• 9 a 12: Calle 36, Calle 9, Calle 9A y Calle 5

Maniobras de reconfiguración

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso