La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este jueves 8 de octubre en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAN JOSÉ del RINCÓN y ARROYO LEYES
Cortes programados por EPE para este miércoles
Cortes programados para este jueves 8 de octubre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón y Arroyo Leyes
SANTA FE
• 8 a 10:
- General Paz, Pizzorno, Lavaisse y Aldao
Retiro de Línea
- López y Planes, San Lorenzo, Colodrero y Zapata
Reemplazo de postes
- Mitre, Candioti, Vieytes y Risso
Retiro de Línea
• 8 a 12:
- Urquiza, 3 de Febrero, San Jerónimo y Moreno
Retiro de Línea
- Teniente Loza, Chaco, Arocca y Ponce De León
Reemplazo de Conductores
• 8:30 a 9:30: Ruprto Godoy, Lavaisse, Candioti y Paseo Escalante
Maniobras de reconfiguración
• 8:30 a 11:30: Ruperto Godoy, República de Siria, Llerena y Alvear
Mantenimiento de Subestación
• 8:30 a 12:30: San Martín, 1° de Mayo, Espora y Padre Genesio
Reemplazo de postes
• 9:30 a 11:30: República de Siria, 25 de Mayo, Callejón Funes y Neuquén
Reemplazo de postes
• 11:30 a 13:30: Blas Parera, Teniente Loza, Viñas y Río Negro
Reemplazo de postes
• 13:30 a 16:30: Mariano Comas, San Jerónimo, Larramendi y 9 de Julio
Maniobras de reconfiguración
SANTO TOMÉ
• 10 a 11: Derqui, Hernandarias, Castelli y Córdoba
Retiro de línea
SAN JOSÉ DEL RINCÓN
• 8 a 11: RP 1, Santa Rosa, Los Timbúes y Callejón Ochotecos
Reemplazo de postes
• 9 a 13: RP 1, Callejón Montenegro, calle 10 y medio y terraplén Este
Reemplazo de postes
ARROYO LEYES
• 9 a 12: Calle 36, Calle 9, Calle 9A y Calle 5
Maniobras de reconfiguración
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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