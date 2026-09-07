La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este lunes 7 de septiembre en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este lunes
Cortes programados para este lunes 7 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
7 de septiembre 2026 · 07:04hs
• 8 a 10:
- Beruti, Azcuénaga, Avellaneda y Antonia Godoy
Mantenimiento
- Callejón El Sable, Quiroga, avenida Peñaloza y Azopardo
Mantenimiento
• 8 a 12:
- J.P. López, Zeballos, Lamadrid y Estrada
Mantenimiento
- Aristóbulo del Valle, Espora, Castelli y 1 de mayo
Mantenimiento
- French, Alvear, República de Siria y Gorriti
Retiro de línea
- Facundo Zuviria, Matheu, French y 4 de enero
Mantenimiento
• 9:30 a 11:30: Facundo Zuviria, San Lorenzo, Huergo y Gorostiaga
Reemplazo de Poste
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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