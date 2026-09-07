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Cortes programados por EPE para este lunes

Cortes programados para este lunes 7 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

7 de septiembre 2026 · 07:04hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este lunes 7 de septiembre en SANTA FE

• 8 a 10:

- Beruti, Azcuénaga, Avellaneda y Antonia Godoy

Mantenimiento

- Callejón El Sable, Quiroga, avenida Peñaloza y Azopardo

Mantenimiento

• 8 a 12:

- J.P. López, Zeballos, Lamadrid y Estrada

Mantenimiento

- Aristóbulo del Valle, Espora, Castelli y 1 de mayo

Mantenimiento

- French, Alvear, República de Siria y Gorriti

Retiro de línea

- Facundo Zuviria, Matheu, French y 4 de enero

Mantenimiento

• 9:30 a 11:30: Facundo Zuviria, San Lorenzo, Huergo y Gorostiaga

Reemplazo de Poste

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe
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