Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 24 de febrero en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe

24 de febrero 2026 · 07:00hs
Trabajos programados por EPE

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento, reemplazo de conductores y despeje de electroductos, interrumpirá el servicio este martes 24 de febrero en SANTA FE

• 8 a 12 en la zona de: Facundo Quiroga, Espinoza, Peñaloza y Rosas

• 9 a 13 en la zona: avenida Peñaloza, Pasaje Santa Fe, Gorostiaga y Ruperto Godoy

• 14 a 17 en la zona: Amenábar, avenida General López, avenida Freyre y Urquiza

EPE Santa Fe
