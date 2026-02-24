La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento, reemplazo de conductores y despeje de electroductos, interrumpirá el servicio este martes 24 de febrero en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este martes
Cortes programados para este martes 24 de febrero en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe
24 de febrero 2026 · 07:00hs
• 8 a 12 en la zona de: Facundo Quiroga, Espinoza, Peñaloza y Rosas
• 9 a 13 en la zona: avenida Peñaloza, Pasaje Santa Fe, Gorostiaga y Ruperto Godoy
• 14 a 17 en la zona: Amenábar, avenida General López, avenida Freyre y Urquiza
