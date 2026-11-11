Marcos Camino: cómo será la despedida del fundador de Los Palmeras en Santa Fe

La despedida del histórico acordeonista y fundador de Los Palmeras, Marcos Camino, se realizará este miércoles 11 de noviembre, de 14 a 18, en una sala velatoria de la ciudad de Santa Fe. La información fue confirmada por la propia banda a través de sus redes sociales.

La noticia de su fallecimiento generó una profunda conmoción en el mundo de la música y entre los seguidores de uno de los grupos más representativos de la cumbia santafesina.

A través de un comunicado, Los Palmeras informaron que el último adiós a Camino tendrá lugar en Sentir, Sala 3, durante la tarde de este miércoles. Además, expresaron su acompañamiento a los familiares, amigos y seres queridos del músico en este momento de dolor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Los Palmeras (@lospalmerasoficial)

"Acompañamos a familiares, amigos y seres queridos de Marcos en este momento de profundo dolor. Quienes deseen despedirlo podrán hacerlo este miércoles en Sentir, Sala 3, de 14 a 18 hs. Gracias por acompañar con respeto y cariño", señala el mensaje difundido por la agrupación.

Cómo fue encontrado sin vida Marcos Camino

Marcos Camino fue encontrado sin vida en un inmueble ubicado en Alvear al 4900, en el barrio Sargento Cabral de la ciudad de Santa Fe, donde tenía instalado su estudio musical.

Según la información preliminar, el músico había sido visto por última vez durante el mediodía. Posteriormente, uno de sus familiares denunció el hallazgo ante la Policía.

Tras el aviso, siete móviles policiales, con efectivos de Orden Público y de Cuerpos, llegaron al lugar junto con el médico de la repartición policial y personal del SIES 107, quienes constataron el fallecimiento.

En el lugar intervino el fiscal de Homicidios en turno, quien ordenó la realización de peritajes criminalísticos y el traslado del cuerpo a la morgue judicial. El objetivo es determinar las circunstancias y la causa de la muerte.

• LEER MÁS: Conmoción en Santa Fe: hallaron muerto en la sede de sus estudios de grabación al histórico líder de Los Palmeras Marcos Camino

El retiro de Marcos Camino de Los Palmeras

El fallecimiento de Camino se produce meses después de que el histórico músico anunciara su retiro definitivo de los escenarios, en febrero de 2026. Como fundador y acordeonista de Los Palmeras, fue una de las figuras centrales en la construcción de la identidad musical de la banda.

Su decisión llegó después de una etapa marcada por conflictos internos y diferencias que atravesaron a la histórica formación santafesina.

El ACV que sufrió Rubén "Cacho" Deicas en diciembre de 2023 fue un punto de inflexión para el grupo. A partir de ese momento se sucedieron reemplazos en los escenarios, declaraciones cruzadas, tensiones familiares y disputas que terminaron profundizando la distancia entre sus integrantes.

Lo que inicialmente parecía una pausa vinculada a la recuperación de Deicas derivó en una interna que expuso diferencias artísticas y personales. Finalmente, se produjo la salida definitiva del histórico cantante.

Ocho meses después, Camino, quien era el único fundador que permanecía en actividad dentro de la banda, anunció su retiro. De esa manera, se cerró una etapa fundamental en la historia de Los Palmeras, un grupo que durante décadas llevó la cumbia santafesina a distintos escenarios del país y del mundo.

Este miércoles, familiares, amigos, músicos y seguidores tendrán la oportunidad de darle el último adiós a uno de los nombres fundamentales de la música popular de Santa Fe.