Uno Santa Fe | Santa Fe | Marcos Camino

Marcos Camino: cómo será la despedida del fundador de Los Palmeras en Santa Fe

La despedida del histórico acordeonista y fundador de Los Palmeras, Marcos Camino, se realizará este miércoles 11 de noviembre, de 14 a 18, en una sala velatoria de la ciudad de Santa Fe. La información fue confirmada por la propia banda a través de sus redes sociales.

11 de noviembre 2026 · 07:05hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Marcos Camino falleció este 10 de noviembre a los 76 años. 

gentileza

Marcos Camino falleció este 10 de noviembre a los 76 años. 

La noticia de su fallecimiento generó una profunda conmoción en el mundo de la música y entre los seguidores de uno de los grupos más representativos de la cumbia santafesina.

A través de un comunicado, Los Palmeras informaron que el último adiós a Camino tendrá lugar en Sentir, Sala 3, durante la tarde de este miércoles. Además, expresaron su acompañamiento a los familiares, amigos y seres queridos del músico en este momento de dolor.

"Acompañamos a familiares, amigos y seres queridos de Marcos en este momento de profundo dolor. Quienes deseen despedirlo podrán hacerlo este miércoles en Sentir, Sala 3, de 14 a 18 hs. Gracias por acompañar con respeto y cariño", señala el mensaje difundido por la agrupación.

Cómo fue encontrado sin vida Marcos Camino

Marcos Camino fue encontrado sin vida en un inmueble ubicado en Alvear al 4900, en el barrio Sargento Cabral de la ciudad de Santa Fe, donde tenía instalado su estudio musical.

Según la información preliminar, el músico había sido visto por última vez durante el mediodía. Posteriormente, uno de sus familiares denunció el hallazgo ante la Policía.

Tras el aviso, siete móviles policiales, con efectivos de Orden Público y de Cuerpos, llegaron al lugar junto con el médico de la repartición policial y personal del SIES 107, quienes constataron el fallecimiento.

En el lugar intervino el fiscal de Homicidios en turno, quien ordenó la realización de peritajes criminalísticos y el traslado del cuerpo a la morgue judicial. El objetivo es determinar las circunstancias y la causa de la muerte.

• LEER MÁS: Conmoción en Santa Fe: hallaron muerto en la sede de sus estudios de grabación al histórico líder de Los Palmeras Marcos Camino

El retiro de Marcos Camino de Los Palmeras

El fallecimiento de Camino se produce meses después de que el histórico músico anunciara su retiro definitivo de los escenarios, en febrero de 2026. Como fundador y acordeonista de Los Palmeras, fue una de las figuras centrales en la construcción de la identidad musical de la banda.

Su decisión llegó después de una etapa marcada por conflictos internos y diferencias que atravesaron a la histórica formación santafesina.

El ACV que sufrió Rubén "Cacho" Deicas en diciembre de 2023 fue un punto de inflexión para el grupo. A partir de ese momento se sucedieron reemplazos en los escenarios, declaraciones cruzadas, tensiones familiares y disputas que terminaron profundizando la distancia entre sus integrantes.

Lo que inicialmente parecía una pausa vinculada a la recuperación de Deicas derivó en una interna que expuso diferencias artísticas y personales. Finalmente, se produjo la salida definitiva del histórico cantante.

Ocho meses después, Camino, quien era el único fundador que permanecía en actividad dentro de la banda, anunció su retiro. De esa manera, se cerró una etapa fundamental en la historia de Los Palmeras, un grupo que durante décadas llevó la cumbia santafesina a distintos escenarios del país y del mundo.

Este miércoles, familiares, amigos, músicos y seguidores tendrán la oportunidad de darle el último adiós a uno de los nombres fundamentales de la música popular de Santa Fe.

Marcos Camino despedida Los Palmeras Santa Fe
Noticias relacionadas
marcos camino, un hincha de colon que dejo su huella en la historia del club

Marcos Camino, un hincha de Colón que dejó su huella en la historia del club

 En las primeras horas de este miércoles, un ciervo axis fue rescatado luego de deambular por distintas calles de la ciudad de Santa Fe

Rescataron a un ciervo axis herido que apareció en barrio Villa María Selva

No hay desajuste, hay inversión: la respuesta de Economía tras las críticas por los números del primer semestre.

Cruces por las cuentas públicas: Pablo Olivares le respondió al perottismo y defendió el gasto en obra pública

La familia Milesi completa. Felicitas en la punta a la izquierda y Juan de Dios, su hermano en la punta a la derecha 

La conmovedora carta de Felicitas: la nena santafesina que le escribió al Papa León XIV para pedir por la salud de su hermanito

Lo último

Colón encontró una certeza bajo los tres palos: el inédito caso de Tomás Giménez

Colón encontró una certeza bajo los tres palos: el inédito caso de Tomás Giménez

Rescataron a un ciervo axis herido que apareció en barrio Villa María Selva

Rescataron a un ciervo axis herido que apareció en barrio Villa María Selva

Desde Luján, León XIV ofició su última misa en el país: Argentina, levántate y camina, ama

Desde Luján, León XIV ofició su última misa en el país: "Argentina, levántate y camina, ama"

Último Momento
Colón encontró una certeza bajo los tres palos: el inédito caso de Tomás Giménez

Colón encontró una certeza bajo los tres palos: el inédito caso de Tomás Giménez

Rescataron a un ciervo axis herido que apareció en barrio Villa María Selva

Rescataron a un ciervo axis herido que apareció en barrio Villa María Selva

Desde Luján, León XIV ofició su última misa en el país: Argentina, levántate y camina, ama

Desde Luján, León XIV ofició su última misa en el país: "Argentina, levántate y camina, ama"

La despedida del Papa obligó a la Selección Argentina a cambiar su agenda de entrenamiento

La despedida del Papa obligó a la Selección Argentina a cambiar su agenda de entrenamiento

Murió Carlos Babington y dejó una huella imborrable en el fútbol argentino

Murió Carlos Babington y dejó una huella imborrable en el fútbol argentino

Ovación
La despedida del Papa obligó a la Selección Argentina a cambiar su agenda de entrenamiento

La despedida del Papa obligó a la Selección Argentina a cambiar su agenda de entrenamiento

Murió Carlos Babington y dejó una huella imborrable en el fútbol argentino

Murió Carlos Babington y dejó una huella imborrable en el fútbol argentino

Unión encabeza un preocupante ranking de penales en contra en la Liga Profesional

Unión encabeza un preocupante ranking de penales en contra en la Liga Profesional

Colón y Midland, unidos por Pablo Jerez y una historia que va más allá del fútbol

Colón y Midland, unidos por Pablo Jerez y una historia que va más allá del fútbol

Quiénes serán los rivales de las selecciones sudamericanas en la fecha FIFA

Quiénes serán los rivales de las selecciones sudamericanas en la fecha FIFA

Policiales
Cayó presa una pareja de ladrones por robos calificados y tenencia de una escopeta en San José del Rincón

Cayó presa una pareja de ladrones por robos calificados y tenencia de una escopeta en San José del Rincón

La PDI atrapó a un hombre que mantuvo cautivo a otro durante seis días y es investigado por privación ilegítima de la libertad

La PDI atrapó a un hombre que mantuvo cautivo a otro durante seis días y es investigado por privación ilegítima de la libertad

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Flavio Mendoza: Santa Fe, los llevo en el corazón

Flavio Mendoza: "Santa Fe, los llevo en el corazón"

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show Purga

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show "Purga"

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"