La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración, mantenimiento y mantenimiento de subestación, interrumpirá el servicio este viernes 12 de septiembre en SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este viernes
Corresponden al viernes 12 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santo Tomé
12 de septiembre 2025 · 06:55hs
• 8 a 12 en la zona de: Complejo habitacional Dos Lagunas y San Tomás
• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso