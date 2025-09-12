Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

Corresponden al viernes 12 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santo Tomé

12 de septiembre 2025
La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración, mantenimiento y mantenimiento de subestación, interrumpirá el servicio este viernes 12 de septiembre en SANTO TOMÉ

• 8 a 12 en la zona de: Complejo habitacional Dos Lagunas y San Tomás

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

