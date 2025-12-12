La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reformas en subestación, reemplazo de conductores y despeje de electroductos, interrumpirá el servicio este viernes 12 de diciembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ y ARROYO LEYES
Cortes programados por EPE para este viernes
Corresponden al viernes 12 de diciembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Arroyo Leyes
12 de diciembre 2025 · 07:01hs
SANTA FE
• 7.30 a 11.30 en la zona de: La Pampa, Piedrabuena, Grierson y Hermanos Figueroa
• 9 a 13 en la zona de: Cafferata, Varela, Gorriti y Grandoli
• 10 a 13 en la zona de: Lisandro de La Torre, Monseñor Zazpe, Doctor Zavalla y Gaboto
SANTO TOMÉ
• 8 a 12 en la zona de: Pueyrredón, Necochea, Chile y Mosconi
ARROYO LEYES
• 7 a 12 en la zona de: RP1 desde el kilómetro 15 al 22, hacia ambos lados de la ruta
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
