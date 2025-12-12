Cortes programados por EPE para este viernes

Corresponden al viernes 12 de diciembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Arroyo Leyes

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reformas en subestación, reemplazo de conductores y despeje de electroductos, i nterrumpirá el servicio este viernes 12 de diciembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ y ARROYO LEYES

• 7.30 a 11.30 en la zona de: La Pampa, Piedrabuena, Grierson y Hermanos Figueroa

• 9 a 13 en la zona de: Cafferata, Varela, Gorriti y Grandoli

• 10 a 13 en la zona de: Lisandro de La Torre, Monseñor Zazpe, Doctor Zavalla y Gaboto

SANTO TOMÉ

• 8 a 12 en la zona de: Pueyrredón, Necochea, Chile y Mosconi

ARROYO LEYES

• 7 a 12 en la zona de: RP1 desde el kilómetro 15 al 22, hacia ambos lados de la ruta

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

