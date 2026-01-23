Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 23 de enero en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

23 de enero 2026 · 07:22hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por despeje de electroductos, reemplazo de postes y columnas de media tensión, mantenimiento de subestación y tendido de línea, interrumpirá el servicio este viernes 23 de enero en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAUCE VIEJO

SANTA FE

• 7 a 9 en la zona de: Pedro de Vega, Espora, Tacuarí y avenida Almirante Brown

• 8 a 12 en la zona de: Florencio Fernández, French, avenida Blas Parera y Gollán

SANTO TOMÉ

• 7 a 10 en la zona: Frutos, López y Planes, Córdoba y 1° de Mayo

• 10 a 12 en la zona:

- avenida Richieri, Laprade, 3 de febrero y Mosconi.

- Calle 14, calle 10, Ituzaingó y Buenos Aires

- Avellaneda, San Martín, Saavedra y Mendoza

- Arenales, Iriondo, Belgrano y 12 de septiembre

- avenida del Trabajo, Gaboto, San Juan y Macía

SAUCE VIEJO

• 8 a 10 en la zona: RN11, Canadá, calle 16 y calle 31

• 10 a 12 en la zona: RN11, México, calle 16 y calle 31.

