Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 30 de enero en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe, San José del Rincón y Arroyo Leyes

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por retiro de línea, maniobras de reconfiguración, reformas en subestación, reemplazo de conductores, reemplazo de postes y columnas y despeje de electroductos, i nterrumpirá el servicio este viernes 30 de enero en SANTA FE, SAN JOSÉ DEL RINCÓN y ARROYO LEYES

• 6.30 a 8.30 en la zona de: Lisandro de la Torre, Corrientes, San Luis y 9 de Julio

• 7 a 9 en la zona de: Azcuénaga, Gorriti, Sánchez y Ponce de León

• 7 a 10 en la zona: Gorriti, Azcuénaga, avenida Circunvalación y Florencio Sánchez

• 8 a 10 en la zona: Juan de Garay, Mendoza, 4 de Enero y Saavedra

• 10 a 11 en la zona de: RN168, De La Salle, Felipe Caito y Lucca (La Guardia)

• 10 a 13 en la zona: Mendoza, Tucumán, avenida Circunvalación y Azopardo

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 7.30 a 11.30 en la zona: RP1, terraplén Este, Ocampo y Villalba

ARROYO LEYES

• 10.30 a 11.30 en la zona: RP1, desde calle 60 a 64 hacia el oeste

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso