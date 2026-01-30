Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 30 de enero en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe, San José del Rincón y Arroyo Leyes

30 de enero 2026 · 07:09hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por retiro de línea, maniobras de reconfiguración, reformas en subestación, reemplazo de conductores, reemplazo de postes y columnas y despeje de electroductos, interrumpirá el servicio este viernes 30 de enero en SANTA FE, SAN JOSÉ DEL RINCÓN y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 6.30 a 8.30 en la zona de: Lisandro de la Torre, Corrientes, San Luis y 9 de Julio

• 7 a 9 en la zona de: Azcuénaga, Gorriti, Sánchez y Ponce de León

• 7 a 10 en la zona: Gorriti, Azcuénaga, avenida Circunvalación y Florencio Sánchez

• 8 a 10 en la zona: Juan de Garay, Mendoza, 4 de Enero y Saavedra

• 10 a 11 en la zona de: RN168, De La Salle, Felipe Caito y Lucca (La Guardia)

• 10 a 13 en la zona: Mendoza, Tucumán, avenida Circunvalación y Azopardo

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 7.30 a 11.30 en la zona: RP1, terraplén Este, Ocampo y Villalba

ARROYO LEYES

• 10.30 a 11.30 en la zona: RP1, desde calle 60 a 64 hacia el oeste

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe San José del Rincón Arroyo Leyes
