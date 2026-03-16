Unión rozó el golpe ante Boca, pero otra vez terminó con sabor a poco

Unión se lo ganaba a Boca con un gol de Julián Palacios, pero Miguel Merentiel puso el 1-1 en el 15 de Abril. Al igual que ante Independiente, se le escapó el triunfo.

Unión jugó un gran primer tiempo, donde se fue al descanso ganando por 1-0 con un golazo de Julián Palacios. Pero Boca reaccionó en el arranque del complemento, donde dispuso de varias chances para marcar, hasta que Miguel Merentiel (ST 11) puso el 1-1 en el 15 de Abril.

Los dos tuvieron más chances, Matías Mansilla fue clave para sostener el empate, mientras que Unión tuvo sus chances sobre el final que no pudo capitalizar. El Tate se tuvo que conformar con el empate, que lo sostiene como segundo en la Zona A del Torneo Apertura.

Un primer tiempo a pedir de Unión ante Boca

Unión se fue a los vestuarios ganando el partido de manera justificada, ya que fue más que Boca en el comienzo y en el final de la primera etapa y lo coronó con la gran definición de Julián Palacios a los 41 minutos para decretar el 1 a 0 parcial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2033358929606910030&partner=&hide_thread=false ¡Gol de Unión! Palacios la colocó junto al palo de Marchesín para el 1 a 0.pic.twitter.com/3GCzwqqtXE — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) March 16, 2026

El Tate salió decidido a ser protagonista y en esos primeros minutos jugo en campo de Boca y a los 3 minutos aviso con un remate de media distancia de Cristian Tarragona que Agustín Marchesin alcanzó a desviar al córner.

En ese comienzo Unión presionaba a Boca y no lo dejaba salir jugando. Sin embargo, luego de los primeros 10 minutos, Boca comenzó a manejar la pelota y Unión corría detrás de ella.

Al Xeneize le faltaba profundidad pero dominaba el trámite de juego. Y, a los 20 minutos, dispuso de la chance más clara que seria la única en el primer tiempo, cuando Miguel Merentiel quedó de frente al arco y su remate fue desviado en la línea por Mateo Del Blanco.

Palacios.jpg Julián Palacios con una gran definición había puesto arriba a Unión ante Boca en el 15 de Abril. UNO Santa Fe / José Busiemi

Después de la media hora Unión volvió a apretar y jugar en campo rival. Así fue como a los 36 minutos Brahian Cuello ingresó al área chica pero termino rematando por encima del horizontal. Y a los 38 minutos el que intentó fue Rafael Profini con un zurdazo que terminó arriba del travesaño.

Hasta que a los 41 Lautaro Vargas, de muy buen primer tiempo, atacó por derecha, metió un centro rasante que capturó Julian Palacios; el volante no se apuró a rematar e hizo un rodeo para sortear la marca de un defensor y, de media vuelta, metió el balón al lado del caño izquierdo un golazo para poner arriba al Tate.

Y, un minuto después, Cuello no llegó bien pisado por el sector izquierdo y terminó rematando desviado. Fue más Unión en el primer tiempo y por eso el 1 a 0 parcial se ajustó al desarrollo del juego.

La reacción de Boca que Unión no pudo sostener

En el arranque del segundo tiempo y, como era de suponer, Boca salió a jugar en campo de Unión y el elenco local comenzó a retrasarse demasiado. A los 4 minutos lo pudo empatar Boca con un centro desde la izquierda de Milton Delgado que conectó Adam Bareiro con la pierna derecha y sin oposición pero Matías Mansilla puso las manos firmes para enviar la pelota al tiro de esquina.

Y a los 10 minutos el que ejecutó un tiro libre fue Leandro Paredes, con un remate rasante junto al caño derecho, que Mansilla desvío al tiro de esquina. El empate de Boca estaba al caer y llegó a los 11 minutos luego de que Bareiro estrellara un media vuelta en el caño y en el rebote no perdonó Miguel Merentiel, con un disparo cruzado para decretar el 1 a 1. Unión salió de forma cautelosa a jugar el segundo tiempo y lo pagó caro con el empate rápido de Boca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2033367846533697756&partner=&hide_thread=false ¡Lo empata el Xeneize! De un posible golazo de Bareiro a la volea de Merentiel que superó a Mansilla.pic.twitter.com/G9JWUT4Lpe — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) March 16, 2026

El Xeneize era más que Unión ya que manejaba la pelota y jugaba cerca del arco rojiblanco. A Unión le costaba sostener el balón y Boca jugaba mucho más cómodo que en la primera etapa y con más espacios. El Tate ya no sostenía el ritmo de juego y por ello Boca estaba muy cerca del segundo.

A los 21 minutos, una corrida por izquierda de Merentiel lo dejo solo a Bareiro de frente al arco pero el remate del paraguayo fue tapado de manera extraordinaria por Mansilla.

Pero a los 22 minutos Leonardo Madelón movió el banco, haciendo ingresar a Misael Aguirre en lugar de Cuello, que ya no ofrecía respuestas. Y, a los 25 minutos, el que ingresó fue Diego Armando Diaz en lugar de un extenuado Estigarribia.

Cuando se jugaban 31 minutos Unión aviso con un tiro libre que ejecuto Mauro Pittón y que Marchesín yendo al piso alcanzó a desviar al córner y, un minuto después, el arquero Xeneize metió un manotazo para tirar la pelota al córner.

De ese tiro de esquina llegó el cabezazo de Maizon Rodróguez y la estirada de Marchesín para evitar el gol de Unión. En un par de minutos el Tate dispuso de chances concretas para anotar el segundo. A los 38 el que debió salir muy cansado fue Palacios de gran partido para el ingreso de Santiago Grella.

En el primer minuto de descuento lo pudo ganar Unión luego de que Diego Armando Díaz ingresando por derecha y sin marcas rematara desviado. No hubo tiempo para más y el empate terminó siendo justo ya que Unión había sido más en la primera etapa pero bajó mucho la intensidad en la etapa complementaria y Boca lo superó.

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Una vez más se volvió a evidenciar la falta de recambio en Unión ya que merma mucho en los segundos tiempos su rendimiento. No obstante un empate ante Boca no es un mal resultado dado que el Tate sigue siendo escolta en la Zona A y en una semana enfrentó a dos equipos grandes sin ser menos que ninguno.

Si es cierto que no logra mantener la intensidad a lo largo de los 90 minutos y al tener un plantel corto le cuesta sumar de a tres en partidos ante rivales con mayor recambio.

Formaciones de Unión y Boca

Unión (1): 21-Matías Mansilla; 35-Lautaro Vargas, 2-Maizon Rodríguez, 26-Juan Pablo Ludueña y 11-Mateo Del Blanco; 20-Julián Palacios, 30-Mauro Pittón, 24-Rafael Profini y 22-Brahian Cuello; 19-Marcelo Estigarribia y 25-Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Boca (1): 1-Agustín Marchesín; 23-Marcelo Weigandt, 2-Lautaro Di Lollo, 32-Ayrton Costa y 3-Lautaro Blanco; 5-Leandro Paredes, 18-Milton Delgado, 24-Santiago Ascacíbar y 36-Tomás Aranda; 16-Miguel Merentiel y 28-Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Goles: PT 42' Julián Palacios (U); ST 11' Miguel Merentiel (B).

Cambios: ST 6' Ander Herrera x Ascacíbar (B); 23' Misael Aguirre x Cuello (U); 26' Diego Armando Díaz x Estigarribia (U); 39' Santiago Grella x Palacios (U); 34' Alan Velasco x Aranda (B); 42' Braida x Merentiel (B).

Amonestados: Cuello y Palacios (U); Aranda, Ascacíbar y Costa (B).

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Lucas Novelli.