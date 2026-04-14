La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este martes 14 de abril en SANTA FE, SANTO TOMÉ Y LA COSTA
Cortes programados por EPE para este martes
Cortes programados para este martes 14 de abril en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón, Arroyo Leyes y Santa Rosa de Calchines
SANTA FE
• 7.30 a 9.30: Risso, Regimiento 12 de Infantería, Urquiza y 9 de Julio
Reemplazo de columnas
• 8 a 10: Boneo, Don Guanella, Chiclana y Cervera
Reforma en Subestación
• 8 a 11: Matheu, Pasaje Judiciales, vías del FF.CC. Belgrano y Antonia Godoy
Maniobras de reconfiguración
• 8 a 12: Derqui, Lavaisse, avenida Circunvalación y Diagonal Santa Fe
Reemplazo de elementos de maniobra
• 9 a 11: Azcuénaga, avenida Gorriti, avenida Blas Parera y Alsina
Mantenimiento de Subestación
• 9.30 a 11.30: Leumann, Alfonina Storni, Lassaga y Almafuerte
Reemplazo de columna
• 9 a 13: Alberti, Ayacucho, avenida Vera Peñaloza y Pasaje Vías
Maniobras de reconfiguración
• 10 a 12: La Rioja, Hipólito Yrigoyen, Zavalla y San Lorenzo
Reemplazo de columna
• 10.30 a 12.30: Ñandubay, Las Casuarinas, Las Guindas y RP 1
Reemplazo de columna
• 12 a 14: Corondas, Mocoretaes, Guaycurúes y Guaraníes
Reemplazo de columna
SANTO TOMÉ
• 8 a 10:
- Remedios de Escalada de San Martín, Chapeaurouge, Alfonsina Storni y Guido
- 12 de Septiembre, Aristóbulo del Valle, Malvinas Argentinas y 3 de Febrero
Reemplazo de columna
• 9.30 a 11.30: Calle 6, Chapeaurouge, Libertad y Marcial Candioti
Reemplazo de columna
• 12 a 14: San Martín, Avellaneda, Mendoza y Saavedra
Reemplazo de columna
SAN JOSÉ DEL RINCÓN
• 8 a 11: Inés Álvarez, San Martín, Antón Martín y Juan de Garay
Reemplazo de columna
ARROYO LEYES
• 13 a 18: por RP 1, entre los kilómetros 15,5 y 21,6
Mantenimiento
SANTA ROSA DE CALCHINES
8 a 12:
- RP 1, entre Parque Timbó y Presbítero Marozzi
- RP 1, entre los kilómetros 40 y 49
Mantenimiento
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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