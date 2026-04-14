Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 14 de abril en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón, Arroyo Leyes y Santa Rosa de Calchines

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este este martes 14 de abril en SANTA FE, SANTO TOMÉ Y LA COSTA

• 7.30 a 9.30: Risso, Regimiento 12 de Infantería, Urquiza y 9 de Julio

Reemplazo de columnas

• 8 a 10: Boneo, Don Guanella, Chiclana y Cervera

Reforma en Subestación

• 8 a 11: Matheu, Pasaje Judiciales, vías del FF.CC. Belgrano y Antonia Godoy

Maniobras de reconfiguración

• 8 a 12: Derqui, Lavaisse, avenida Circunvalación y Diagonal Santa Fe

Reemplazo de elementos de maniobra

• 9 a 11: Azcuénaga, avenida Gorriti, avenida Blas Parera y Alsina

Mantenimiento de Subestación

• 9.30 a 11.30: Leumann, Alfonina Storni, Lassaga y Almafuerte

Reemplazo de columna

• 9 a 13: Alberti, Ayacucho, avenida Vera Peñaloza y Pasaje Vías

Maniobras de reconfiguración

• 10 a 12: La Rioja, Hipólito Yrigoyen, Zavalla y San Lorenzo

Reemplazo de columna

• 10.30 a 12.30: Ñandubay, Las Casuarinas, Las Guindas y RP 1

Reemplazo de columna

• 12 a 14: Corondas, Mocoretaes, Guaycurúes y Guaraníes

Reemplazo de columna

SANTO TOMÉ

• 8 a 10:

- Remedios de Escalada de San Martín, Chapeaurouge, Alfonsina Storni y Guido

- 12 de Septiembre, Aristóbulo del Valle, Malvinas Argentinas y 3 de Febrero

Reemplazo de columna

• 9.30 a 11.30: Calle 6, Chapeaurouge, Libertad y Marcial Candioti

Reemplazo de columna

• 12 a 14: San Martín, Avellaneda, Mendoza y Saavedra

Reemplazo de columna

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 8 a 11: Inés Álvarez, San Martín, Antón Martín y Juan de Garay

Reemplazo de columna

ARROYO LEYES

• 13 a 18: por RP 1, entre los kilómetros 15,5 y 21,6

Mantenimiento

SANTA ROSA DE CALCHINES

8 a 12:

- RP 1, entre Parque Timbó y Presbítero Marozzi

- RP 1, entre los kilómetros 40 y 49

Mantenimiento

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

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