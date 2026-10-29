Unión dio a conocer el informe económico con un importante déficit mensual

Este jueves y a través de sus redes sociales, Unión brindó información detallada respecto a la situación financiera que atraviesa la institución haciendo referencia a los últimos cuatro meses

Unión dio a conocer un informe detallado sobre los ingresos y egresos marcando un importante déficit mensual.

Desde hace tiempo, el presidente de Unión Luis Spahn expresaba públicamente que una vez finalizado el informe económico respecto al presente financiero del club, se daría a conocer para que socios e hinchas tuvieran un panorama más claro.

Y este jueves por la noche, la dirigencia rojiblanca brindó un detallado informe que abarca los últimos cuatro meses entre junio y septiembre y en donde anuncia un importante déficit mensual.

En relación a los números presentados, el resultado operativo mensual arroja un déficit aproximado de $621,8 millones, cifra a la que se le adiciona el compromiso mensual asumido por la compra de Casa Unión.

El informe brindado por el club rojiblanco

Conocer la situación económica del Club Atlético Unión requiere entender no solamente cuánto ingresa y cuánto gasta la institución, sino también cómo se financia su funcionamiento, cuáles son sus principales compromisos y qué recursos espera recibir en los próximos períodos.

Este informe presenta una referencia del funcionamiento económico mensual del club, el origen de sus ingresos, la distribución de sus principales gastos y la proyección de recursos para lo que resta de 2026 y 2027.

Además, incorpora un análisis específico de los movimientos económicos del cuatrimestre junio-septiembre, con el objetivo de mostrar qué ingresos se generaron a partir de las transferencias de futbolistas, qué fondos ingresaron efectivamente y cuál fue su aplicación.

El propósito es ofrecer a los socios información organizada para comprender la dinámica económica de la institución, sus obligaciones y los recursos con los que cuenta para sostener su actividad deportiva, social y educativa.

Resultado operativo mensual

Esta referencia permite dimensionar los recursos que genera el club y los principales compromisos que afronta para sostener sus actividades. La comparación entre ingresos y egresos permite observar el resultado operativo y el impacto de la cuota correspondiente a Casa Unión en el déficit total del período.

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El resultado operativo mensual de referencia arroja un déficit de aproximadamente $621,8 millones, al que se suma el compromiso mensual correspondiente a la compra de Casa Unión.

Esta situación no es nueva ni se presenta por primera vez en este informe. En 2024, el club ya había informado públicamente sobre el déficit mensual y la situación económica. Podes acceder a este informe haciendo click aquí.

Nota: los valores constituyen una referencia mensual elaborada a partir de datos de distintos períodos. Algunos ingresos corresponden a promedios de varios meses o al equivalente mensual de ingresos anuales; otros corresponden a un mes específico, septiembre de 2026. Por lo tanto, las cifras permiten dimensionar el funcionamiento económico del club, pero no representan un balance exacto de un único mes.

¿De donde vienen los ingresos?

Los ingresos de Unión provienen de distintas fuentes, entre ellas las cuotas sociales, los derechos de televisión, el marketing, las plateas, la tienda y la actividad deportiva.

¿Donde se concentra el gasto?

El funcionamiento de Unión implica compromisos vinculados al fútbol profesional, el personal, la logística, la apertura del estadio, los servicios y las demás actividades deportivas e institucionales. Este desglose permite identificar los rubros de mayor incidencia y entender cómo se distribuyen los recursos destinados a sostener la actividad cotidiana del club.

Ingresos previstos para los próximos períodos

Además de los recursos habituales, el club cuenta con ingresos pendientes de cobro derivados de operaciones realizadas en el mercado de pases. Esta proyección presenta los importes y vencimientos previstos para lo que resta de 2026 y durante 2027.

Los últimos meses: cuatrimestre junio-septiembre 2026

Las transferencias de futbolistas representan una fuente extraordinaria de recursos para la institución. Durante los meses en los que el club no contó con ingresos de este tipo, el funcionamiento habitual y los compromisos asumidos generaron un déficit que debió ser afrontado con los recursos disponibles y aportes extraordinarios.

En este contexto, los fondos provenientes de las últimas transferencias debieron destinarse, en parte, a cubrir ese desequilibrio acumulado durante meses y atender obligaciones pendientes. Por eso, para comprender su impacto económico, es necesario distinguir entre los importes efectivamente cobrados, la aplicación de esos recursos y las cuotas que aún quedan pendientes de cobro.

A continuación, se presenta el detalle minucioso de los movimientos económicos del último cuatrimestre, con el objetivo de transparentar el ingreso y la aplicación de estos fondos, así como su relación con los compromisos económicos de la institución.

Unión incrementó considerablemente su inversión en las divisiones formativas, una apuesta estratégica cuyos resultados se reflejan en las categorías de AFA, Reserva y Primera División.

Sostener ese crecimiento y el funcionamiento de todas las áreas requiere ingresos extraordinarios provenientes de la venta de futbolistas. Durante aproximadamente un año y medio, la ausencia de transferencias significativas obligó a recurrir a empréstitos bancarios y aportes de privados para afrontar los compromisos del club, generando un déficit que debió cubrirse con los ingresos de las últimas ventas.

Las transferencias son, por lo tanto, fundamentales para equilibrar las finanzas, sostener las inversiones y proyectar el crecimiento institucional. Cuando esos ingresos no se concretan, se genera un desfasaje que condiciona la economía del club y debe compensarse posteriormente.