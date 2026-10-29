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Cambios en las vicepresidencias de Unión: Sale Del Sel e ingresa Cecotti

Luego de la renuncia de Miguel Del Sel, César Poccia pasaría a ocupar la vicepresidencia segunda y Amílcar Cecotti se convertiría en el vicepresidente tercero

Ovación

Por Ovación

29 de octubre 2026 · 13:04hs
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Ante la renuncia de Miguel Del Sel

Prensa Unión

Ante la renuncia de Miguel Del Sel, Amílcar Cecotti sería el vicepresidente tercero de Unión.

En la previa al partido que Unión jugó con Estudiantes, se conoció la información de la renuncia de Miguel Del Sel al cargo de vicepresidente segundo.

Amílcar Ceccoti pasaría a ser vicepresidente tercero

Posteriormente, el que se refirió a su salida fue el presidente rojiblanco Luis Spahn quien dijo que Del Sel había sido insultado y acusado de ladrón por una mujer en la Noche de los Museos.

Por lo cual, en diálogo con la prensa, Spahn afirmó: "En el caso de Miguel, toda una vida de popularidad, reconocimiento nacional e internacional, no tiene por qué comerse estos garrones".

LEER MÁS: "Debutar con la camiseta de Unión fue para mí un orgullo tremendo"

Respecto a la línea de sucesión y a lo que sería la nueva conformación de la comisión directiva, Claudio Poccia pasaría a ocupar la vicepresidencia segunda y el vocal primero, Amílcar Cecotti, se incorporaría como vicepresidente tercero.

De confirmarse ese corrimiento, la línea por debajo de Spahn quedaría conformada por Edgardo Zin como vicepresidente primero, César Poccia como vicepresidente segundo y Amílcar Cecotti sería el vicepresidente tercero.

Unión Cecotti
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