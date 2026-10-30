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Alerta por tormentas en Santa Fe: pronostican lluvias intensas, ráfagas y posible granizo

La ciudad de Santa Fe tendrá una jornada con nubosidad variable y probabilidad de lluvias débiles y dispersas. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarillo por tormentas

30 de octubre 2026 · 06:56hs
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El tiempo en la ciudad de Santa Fe

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El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas que abarcan los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay de la provincia de Santa Fe. "El área será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual", informa el organismo nacional.

Pronóstico extendido

El comienzo de este viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada parcialmente nublado y con una temperatura de 19º a las 7 de la mañana y una máxima prevista de 30°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables a algo inestables. En el día de la fecha, se observa que se mantiene la configuración en las masas de aire observadas durante la jornada de ayer, mientras que el sistema frío continúa su lento avance. Esta situación genera que la jornada se presente con nubosidad variable y la posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante el mediodía o la tarde, con temperaturas mínimas en ascenso y algunos mejoramientos temporales.

Sábado con cielo mayormente despejado, con leve nubosidad variable por momentos y condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas con suave descenso de las mínimas, 16° y en gradual ascenso de las máximas, 31°. Vientos leves del sector este/noreste, rotando al nor/noreste por momentos.

En tanto para el domingo se espera cielo mayormente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones algo inestables. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 18° y en suave descenso de las máximas, 30°. Vientos leves a moderados predominando del sector norte, rotando al nor/noreste y luego al este/sureste.

Por último lunes con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones algo inestables a inestables con temperaturas con en suave descenso de las mínimas, 17° y en suave ascenso de las máximas, 32°. Vientos leves del sector sur/suroeste, rotando al sur e incrementando su intensidad.

• LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal

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