Cortes de tránsito y desvíos de colectivos en Santa Fe por trabajos de Aguas Santafesinas

Las interrupciones en algunos casos se extenderán hasta 15 días y afectarán la circulación en el micro y macrocentro santafesino

La Municipalidad de Santa Fe informó una serie de cortes de tránsito y cambios en los recorridos de colectivos debido a trabajos de Aguas Santafesinas (ASSA) que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad. Algunas de las interrupciones serán solo por este lunes , mientras que otras se extenderán hasta 15 días , por lo que se solicita circular con precaución y atender a la señalización vigente.

Los trabajos de ASSA obligan a interrumpir la circulación vehicular en los siguientes sectores:

Francia entre Mendoza y 1ª Junta : corte de tránsito de 8 a 13 horas , aproximadamente.

: corte de tránsito de , aproximadamente. 1º de Mayo entre Mendoza y 1ª Junta : interrupción desde las 8 de la mañana , con una duración estimada de 15 días .

: interrupción desde las , con una duración estimada de . Salta entre 4 de Enero y 1º de Mayo: corte desde las 8 horas, por el lapso de 3 días.

Además, en Irigoyen Freyre entre Rivadavia y San Luis, desde las 8 horas, se realiza el traslado de maquinarias en el marco de la segunda etapa del plan de bacheo que se ejecuta en el micro y macrocentro santafesino.

Desvíos en recorridos de colectivos

Como consecuencia de los trabajos sobre calle Salta (entre 4 de Enero y 1º de Mayo), se implementan desvíos temporales en líneas de transporte urbano:

• Líneas 4, 13, 14 y 18 (ida): De recorrido habitual por San Jerónimo – Lisandro de la Torre – 4 de Enero – Salta, retoman luego su trayecto habitual.

• Línea 5 (ida): De recorrido habitual por San Jerónimo – Lisandro de la Torre – Urquiza, para continuar su recorrido.

En tanto lo mismo ocurrirá en la zona de 1de Mayo entre Mendoza y Primera Junta:

• Línea 1 (Ida): de recorrido por calle 1 de Mayo – Primera Junta – Urquiza – Mendoza – 1 de Mayo a recorrido habitual.