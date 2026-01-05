Uno Santa Fe | Santa Fe | tránsito

Cortes de tránsito y desvíos de colectivos en Santa Fe por trabajos de Aguas Santafesinas

Las interrupciones en algunos casos se extenderán hasta 15 días y afectarán la circulación en el micro y macrocentro santafesino

5 de enero 2026 · 09:30hs
La Municipalidad de Santa Fe informó una serie de cortes de tránsito y cambios en los recorridos de colectivos debido a trabajos de Aguas Santafesinas (ASSA) que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad. Algunas de las interrupciones serán solo por este lunes, mientras que otras se extenderán hasta 15 días, por lo que se solicita circular con precaución y atender a la señalización vigente.

Cortes de tránsito programados

Los trabajos de ASSA obligan a interrumpir la circulación vehicular en los siguientes sectores:

  • Francia entre Mendoza y 1ª Junta: corte de tránsito de 8 a 13 horas, aproximadamente.
  • 1º de Mayo entre Mendoza y 1ª Junta: interrupción desde las 8 de la mañana, con una duración estimada de 15 días.
  • Salta entre 4 de Enero y 1º de Mayo: corte desde las 8 horas, por el lapso de 3 días.

Además, en Irigoyen Freyre entre Rivadavia y San Luis, desde las 8 horas, se realiza el traslado de maquinarias en el marco de la segunda etapa del plan de bacheo que se ejecuta en el micro y macrocentro santafesino.

Desvíos en recorridos de colectivos

Como consecuencia de los trabajos sobre calle Salta (entre 4 de Enero y 1º de Mayo), se implementan desvíos temporales en líneas de transporte urbano:

• Líneas 4, 13, 14 y 18 (ida): De recorrido habitual por San Jerónimo – Lisandro de la Torre – 4 de Enero – Salta, retoman luego su trayecto habitual.

• Línea 5 (ida): De recorrido habitual por San Jerónimo – Lisandro de la Torre – Urquiza, para continuar su recorrido.

En tanto lo mismo ocurrirá en la zona de 1de Mayo entre Mendoza y Primera Junta:

Línea 1 (Ida): de recorrido por calle 1 de Mayo – Primera Junta – Urquiza – Mendoza – 1 de Mayo a recorrido habitual.

