Cortes y desvíos de colectivos por bacheo en la ciudad este viernes 30 de enero

La Municipalidad de Santa Fe informó cortes de tránsito y desvíos por trabajos de bacheo y saneamiento, con intervenciones en San Jerónimo, 9 de Julio, Mendoza y bulevar Pellegrini

La Municipalidad de Santa Fe informó un amplio esquema de cortes de tránsito y desvíos del transporte público debido a trabajos de bacheo y obras de saneamiento que se desarrollan este viernes 30 de enero , principalmente en el microcentro y sectores estratégicos de la ciudad.

Las intervenciones afectan la circulación vehicular y modifican los recorridos de varias líneas de colectivos , por lo que se recomienda a los usuarios planificar los viajes con anticipación .

Desvíos por bacheo en San Jerónimo y Juan de Garay

Zona afectada: San Jerónimo y Juan de Garay

Líneas 3, 8, 10, 11, 15 y 16 (ida): San Jerónimo – Salta – 1° de Mayo – Moreno – San Jerónimo y retoman recorrido habitual.

San Jerónimo – Salta – 1° de Mayo – Moreno – San Jerónimo y retoman recorrido habitual. Línea 2 (vuelta): Salta – 1° de Mayo – Moreno – San Jerónimo y retoma recorrido habitual.

Cortes en Mendoza, 25 de Mayo y 9 de Julio

Zonas afectadas:

Mendoza y 25 de Mayo (corte en Mendoza y San Jerónimo)

9 de Julio y Primera Junta (corte en 9 de Julio y Salta)

Líneas 8 y 9 (ida): Mendoza – 4 de Enero – Tucumán – Rivadavia.

Mendoza – 4 de Enero – Tucumán – Rivadavia. Líneas 4 y 5 (vuelta): 4 de Enero – Tucumán – 9 de Julio.

4 de Enero – Tucumán – 9 de Julio. Líneas 10, 11 y 14 (vuelta): 4 de Enero – Tucumán – Rivadavia.

4 de Enero – Tucumán – Rivadavia. Línea 18 (vuelta): Mendoza – 4 de Enero – Tucumán – 9 de Julio.

Quedan inhabilitadas las paradas de Plaza del Soldado sobre calle Mendoza y las ubicadas en 9 de Julio entre Juan de Garay y Tucumán.

Intervenciones de ASSA: horarios y recorridos alternativos

San Jerónimo 1243 (entre Entre Ríos y Uruguay) entre 13 y 15:

Línea 2 (vuelta): San Jerónimo – Entre Ríos – 1° de Mayo – Av. J.J. Paso.

9 de Julio 2921 (entre H. Irigoyen y Crespo) de 14:30 a 16:

Línea 2 (ida): 9 de Julio – Irigoyen Freyre – 4 de Enero – Suipacha – 9 de Julio.

9 de Julio – Irigoyen Freyre – 4 de Enero – Suipacha – 9 de Julio. Líneas 1, 4 y 5 (vuelta): Mismo desvío.

Mismo desvío. Línea 18 (vuelta): Recorrido alternativo por Irigoyen Freyre y 4 de Enero.

Renovación de conector cloacal en bulevar Pellegrini

De 6 a 14:30 y de 6 a 10: bulevar Pellegrini entre Rivadavia y 25 de Mayo (mano norte)

• Línea 16 (ida): bulevar Gálvez – Pedro Vittori – Mariano Comas – Aristóbulo del Valle – bulevar Pellegrini.

10 a 14:30 Bulevar Pellegrini entre San Jerónimo y San Martín (mano sur): sin afectación al transporte público.

Desvíos vigentes en Gorostiaga y Alvear

Corte total en Gorostiaga y Alvear

Línea 8 (vuelta): Alvear – Llerena – Necochea – Ricardo Aldao.

Alvear – Llerena – Necochea – Ricardo Aldao. Línea 9 (vuelta): Llerena – Marcial Candioti.

Cortes totales por bacheo de hormigón

Continúan cortes totales de tránsito en los siguientes puntos:

1° de Mayo y Boneo

Alvear y Gorostiaga

9 de Julio y Primera Junta

San Jerónimo y Juan de Garay

Vera Mujica, entre Cristóbal Colón e Islas Malvinas

Otros trabajos de bacheo en ejecución