Cortes y desvíos de colectivos por bacheo en la ciudad este viernes 30 de enero

La Municipalidad de Santa Fe informó cortes de tránsito y desvíos por trabajos de bacheo y saneamiento, con intervenciones en San Jerónimo, 9 de Julio, Mendoza y bulevar Pellegrini

30 de enero 2026 · 09:14hs
gentileza

La Municipalidad de Santa Fe informó un amplio esquema de cortes de tránsito y desvíos del transporte público debido a trabajos de bacheo y obras de saneamiento que se desarrollan este viernes 30 de enero, principalmente en el microcentro y sectores estratégicos de la ciudad.

Las intervenciones afectan la circulación vehicular y modifican los recorridos de varias líneas de colectivos, por lo que se recomienda a los usuarios planificar los viajes con anticipación.

Desvíos por bacheo en San Jerónimo y Juan de Garay

Zona afectada: San Jerónimo y Juan de Garay

  • Líneas 3, 8, 10, 11, 15 y 16 (ida): San Jerónimo – Salta – 1° de Mayo – Moreno – San Jerónimo y retoman recorrido habitual.
  • Línea 2 (vuelta): Salta – 1° de Mayo – Moreno – San Jerónimo y retoma recorrido habitual.

Cortes en Mendoza, 25 de Mayo y 9 de Julio

Zonas afectadas:

  • Mendoza y 25 de Mayo (corte en Mendoza y San Jerónimo)
  • 9 de Julio y Primera Junta (corte en 9 de Julio y Salta)
  • Líneas 8 y 9 (ida): Mendoza – 4 de Enero – Tucumán – Rivadavia.
  • Líneas 4 y 5 (vuelta): 4 de Enero – Tucumán – 9 de Julio.
  • Líneas 10, 11 y 14 (vuelta): 4 de Enero – Tucumán – Rivadavia.
  • Línea 18 (vuelta): Mendoza – 4 de Enero – Tucumán – 9 de Julio.

Quedan inhabilitadas las paradas de Plaza del Soldado sobre calle Mendoza y las ubicadas en 9 de Julio entre Juan de Garay y Tucumán.

Intervenciones de ASSA: horarios y recorridos alternativos

San Jerónimo 1243 (entre Entre Ríos y Uruguay) entre 13 y 15:

  • Línea 2 (vuelta): San Jerónimo – Entre Ríos – 1° de Mayo – Av. J.J. Paso.

9 de Julio 2921 (entre H. Irigoyen y Crespo) de 14:30 a 16:

  • Línea 2 (ida): 9 de Julio – Irigoyen Freyre – 4 de Enero – Suipacha – 9 de Julio.
  • Líneas 1, 4 y 5 (vuelta): Mismo desvío.
  • Línea 18 (vuelta): Recorrido alternativo por Irigoyen Freyre y 4 de Enero.

Renovación de conector cloacal en bulevar Pellegrini

De 6 a 14:30 y de 6 a 10: bulevar Pellegrini entre Rivadavia y 25 de Mayo (mano norte)

• Línea 16 (ida): bulevar Gálvez – Pedro Vittori – Mariano Comas – Aristóbulo del Valle – bulevar Pellegrini.

10 a 14:30 Bulevar Pellegrini entre San Jerónimo y San Martín (mano sur): sin afectación al transporte público.

Desvíos vigentes en Gorostiaga y Alvear

Corte total en Gorostiaga y Alvear

  • Línea 8 (vuelta): Alvear – Llerena – Necochea – Ricardo Aldao.
  • Línea 9 (vuelta): Llerena – Marcial Candioti.

Cortes totales por bacheo de hormigón

Continúan cortes totales de tránsito en los siguientes puntos:

  • 1° de Mayo y Boneo
  • Alvear y Gorostiaga
  • 9 de Julio y Primera Junta
  • San Jerónimo y Juan de Garay
  • Vera Mujica, entre Cristóbal Colón e Islas Malvinas

Otros trabajos de bacheo en ejecución

  • Crespo y San Martín: bacheo de hormigón iniciado el 29/01, con un plazo estimado de 30 días.
  • Mendoza y San Martín: reapertura prevista para el 8 de febrero.
  • Peñaloza entre Doldán y Callejón Aguirre (mano este): Media calzada habilitada por bacheo de hormigón.
cortes colectivos bacheo
