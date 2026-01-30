La Municipalidad de Santa Fe informó un amplio esquema de cortes de tránsito y desvíos del transporte público debido a trabajos de bacheo y obras de saneamiento que se desarrollan este viernes 30 de enero, principalmente en el microcentro y sectores estratégicos de la ciudad.
Cortes y desvíos de colectivos por bacheo en la ciudad este viernes 30 de enero
La Municipalidad de Santa Fe informó cortes de tránsito y desvíos por trabajos de bacheo y saneamiento, con intervenciones en San Jerónimo, 9 de Julio, Mendoza y bulevar Pellegrini
Las intervenciones afectan la circulación vehicular y modifican los recorridos de varias líneas de colectivos, por lo que se recomienda a los usuarios planificar los viajes con anticipación.
Desvíos por bacheo en San Jerónimo y Juan de Garay
Zona afectada: San Jerónimo y Juan de Garay
- Líneas 3, 8, 10, 11, 15 y 16 (ida): San Jerónimo – Salta – 1° de Mayo – Moreno – San Jerónimo y retoman recorrido habitual.
- Línea 2 (vuelta): Salta – 1° de Mayo – Moreno – San Jerónimo y retoma recorrido habitual.
Cortes en Mendoza, 25 de Mayo y 9 de Julio
Zonas afectadas:
- Mendoza y 25 de Mayo (corte en Mendoza y San Jerónimo)
- 9 de Julio y Primera Junta (corte en 9 de Julio y Salta)
- Líneas 8 y 9 (ida): Mendoza – 4 de Enero – Tucumán – Rivadavia.
- Líneas 4 y 5 (vuelta): 4 de Enero – Tucumán – 9 de Julio.
- Líneas 10, 11 y 14 (vuelta): 4 de Enero – Tucumán – Rivadavia.
- Línea 18 (vuelta): Mendoza – 4 de Enero – Tucumán – 9 de Julio.
Quedan inhabilitadas las paradas de Plaza del Soldado sobre calle Mendoza y las ubicadas en 9 de Julio entre Juan de Garay y Tucumán.
Intervenciones de ASSA: horarios y recorridos alternativos
San Jerónimo 1243 (entre Entre Ríos y Uruguay) entre 13 y 15:
- Línea 2 (vuelta): San Jerónimo – Entre Ríos – 1° de Mayo – Av. J.J. Paso.
9 de Julio 2921 (entre H. Irigoyen y Crespo) de 14:30 a 16:
- Línea 2 (ida): 9 de Julio – Irigoyen Freyre – 4 de Enero – Suipacha – 9 de Julio.
- Líneas 1, 4 y 5 (vuelta): Mismo desvío.
- Línea 18 (vuelta): Recorrido alternativo por Irigoyen Freyre y 4 de Enero.
Renovación de conector cloacal en bulevar Pellegrini
De 6 a 14:30 y de 6 a 10: bulevar Pellegrini entre Rivadavia y 25 de Mayo (mano norte)
• Línea 16 (ida): bulevar Gálvez – Pedro Vittori – Mariano Comas – Aristóbulo del Valle – bulevar Pellegrini.
10 a 14:30 Bulevar Pellegrini entre San Jerónimo y San Martín (mano sur): sin afectación al transporte público.
Desvíos vigentes en Gorostiaga y Alvear
Corte total en Gorostiaga y Alvear
- Línea 8 (vuelta): Alvear – Llerena – Necochea – Ricardo Aldao.
- Línea 9 (vuelta): Llerena – Marcial Candioti.
Cortes totales por bacheo de hormigón
Continúan cortes totales de tránsito en los siguientes puntos:
- 1° de Mayo y Boneo
- Alvear y Gorostiaga
- 9 de Julio y Primera Junta
- San Jerónimo y Juan de Garay
- Vera Mujica, entre Cristóbal Colón e Islas Malvinas
Otros trabajos de bacheo en ejecución
- Crespo y San Martín: bacheo de hormigón iniciado el 29/01, con un plazo estimado de 30 días.
- Mendoza y San Martín: reapertura prevista para el 8 de febrero.
- Peñaloza entre Doldán y Callejón Aguirre (mano este): Media calzada habilitada por bacheo de hormigón.