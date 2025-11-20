Uno Santa Fe | Santa Fe | coworking

Coworking en establecimientos públicos: una propuesta que busca transformar espacios estatales

La diputada Sonia Martorano impulsa un proyecto para crear una red de coworking en dependencias provinciales, destinada a emprendedores, estudiantes y profesionales, aprovechando infraestructura existente

20 de noviembre 2025 · 08:28hs
Red de Espacios de Coworking Públicos

gentileza

Red de Espacios de Coworking Públicos

La diputada provincial Sonia Martorano presentó un proyecto de ley para crear la Red de Espacios de Coworking Públicos en edificios del Estado santafesino que cuenten con infraestructura disponible. La iniciativa obtuvo despacho de comisión y avanza hacia su tratamiento en el recinto legislativo.

El proyecto responde a una demanda creciente: cada vez más trabajadores independientes, estudiantes, emprendedores y pequeñas unidades productivas necesitan lugares adecuados para estudiar, producir o desarrollar sus actividades. Al mismo tiempo, numerosos edificios públicos subutilizados podrían ponerse en funcionamiento sin requerir grandes inversiones.

coworking trabajo

La propuesta plantea transformar esas dependencias en espacios de trabajo accesibles, equipados con conectividad, puestos funcionales, servicios básicos y condiciones de accesibilidad. Podrán ser utilizados por profesionales, pymes, investigadores y estudiantes, de manera gratuita o con un arancel social que definirá la reglamentación.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Productivo, que tendrá la facultad de firmar convenios con municipios, universidades, organizaciones civiles y entidades privadas para ampliar y fortalecer la red en toda la provincia. El modelo apunta a un uso más eficiente de los recursos públicos, evitando gastos innecesarios y promoviendo un Estado moderno, innovador y facilitador.

Hay espacios públicos que pueden convertirse en oportunidades reales para miles de santafesinos. Queremos acercar herramientas de trabajo, innovación y formación, aprovechando al máximo la infraestructura del Estado”, destacó Martorano.

Con este proyecto, la legisladora busca abrir edificios estatales al desarrollo económico local, impulsar nuevas dinámicas de trabajo y acompañar a quienes buscan emprender en un contexto económico complejo.

coworking espacios públicos propuesta Sonia Martorano
Noticias relacionadas
jueves caluroso en la ciudad de santa fe donde se espera una maxima cercana a los 40º

Jueves caluroso en la ciudad de Santa Fe donde se espera una máxima cercana a los 40º

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Un violento temporal derribó el escenario.

Malestar por la suspensión tardía de la Fiesta de Disfraces

Persiana arriba el viernes y abajo el lunes: el comercio definió cómo se trabajará el fin de semana largo

Persiana arriba el viernes y abajo el lunes: el comercio definió cómo se trabajará el fin de semana largo

Lo último

Unión no pudo con Peñarol y perdió en el Ángel Malvicino

Unión no pudo con Peñarol y perdió en el Ángel Malvicino

Impactante choque en el microcentro santafesino: un auto y una moto terminaron dentro de un banco

Impactante choque en el microcentro santafesino: un auto y una moto terminaron dentro de un banco

Horacio Zeballos recibió un reconocimiento por parte de la AAT

Horacio Zeballos recibió un reconocimiento por parte de la AAT

Último Momento
Unión no pudo con Peñarol y perdió en el Ángel Malvicino

Unión no pudo con Peñarol y perdió en el Ángel Malvicino

Impactante choque en el microcentro santafesino: un auto y una moto terminaron dentro de un banco

Impactante choque en el microcentro santafesino: un auto y una moto terminaron dentro de un banco

Horacio Zeballos recibió un reconocimiento por parte de la AAT

Horacio Zeballos recibió un reconocimiento por parte de la AAT

Ante la llegada del verano cómo se prepara la EPE y qué pasará con las tarifas

Ante la llegada del verano cómo se prepara la EPE y qué pasará con las tarifas

Noviembre en Santa Fe: ¿la Navidad está a la vuelta de la esquina?

Noviembre en Santa Fe: ¿la Navidad está a la vuelta de la esquina?

Ovación
Santa Fe ganó el clásico y es finalista del Torneo Argentino Juvenil

Santa Fe ganó el clásico y es finalista del Torneo Argentino Juvenil

Arrancaron los cuartos de final del Clausura Chijí Serenotti

Arrancaron los cuartos de final del Clausura Chijí Serenotti

Unión no pudo con Peñarol y perdió en el Ángel Malvicino

Unión no pudo con Peñarol y perdió en el Ángel Malvicino

Horacio Zeballos recibió un reconocimiento por parte de la AAT

Horacio Zeballos recibió un reconocimiento por parte de la AAT

Lo que el hincha de Unión debe conocer para el cruce ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril

Lo que el hincha de Unión debe conocer para el cruce ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026