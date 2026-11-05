Crecida del Paraná: advierten que el acceso a La Boca podría cortarse en los próximos días y más de 1.500 personas podrían quedar aisladas

El avance del río mantiene en alerta a los vecinos de Alto Verde. Luis Salva, presidente de la vecinal, advirtió a UNO Santa Fe que el agua está cada vez más cerca del camino y reclamó materiales para reforzar las defensas. Si se interrumpe la circulación, también quedarían aisladas dos escuelas y un centro de salud.

Crecida del Paraná. El acceso a La Boca en Alto Verde amenaza con cortarse, aislando a más de 1.500 personas.

La crecida del río Paraná genera preocupación en Alto Verde, donde el avance del agua amenaza con interrumpir el camino de acceso a La Boca . Los vecinos advierten que el corte podría producirse en los próximos días y dejar sin comunicación terrestre a más de 1.500 personas que viven en ese sector del distrito costero de Santa Fe.

Al respecto, Luis Salva, presidente de la Vecinal Alto Verde, describió la situación que atraviesan las familias. "La situación es bastante preocupante porque el camino de acceso a La Boca se está por cortar, falta muy poco, y no sé si dentro de dos o tres días ya no se corta" , manifestó a UNO Santa Fe .

Piden materiales para reforzar las defensas

Ante este escenario, desde la vecinal solicitaron al municipio el envío de arena y bolsas para reforzar otros sectores del camino y evitar que el agua avance sobre la calle de La Boca.

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"Estamos solicitando al municipio que nos mande los elementos para defender otro sector del camino, para que no ingrese el agua más adelante también. Si bien sabemos que el camino de ingreso se corta porque es un cruce de agua natural, estamos pidiendo material para defender otro sector y evitar que se interrumpa la circulación", explicó Salva.

Aislamiento y Riesgos. Más de 1.500 personas podrían quedar aisladas, afectando escuelas y un centro de salud.

El referente vecinal remarcó que el agua avanza rápidamente y que la situación cambia de un día para otro. Como ejemplo, señaló que un sector que el día anterior todavía no presentaba un riesgo inmediato ya tenía el agua prácticamente al borde del camino.

"Yo creo que el fin de semana o el lunes o martes ya corta el camino de acceso a La Boca", advirtió.

Más de 1.500 personas podrían quedar aisladas

Uno de los principales motivos de preocupación es el impacto que tendría la interrupción del camino sobre los habitantes de La Boca. Según detalló Salva, en ese sector viven más de 1.500 personas y funcionan dos escuelas y un centro de salud que podrían quedar sin acceso terrestre.

El corte también impediría el ingreso del transporte público y de los vehículos de emergencia. "No te ingresa una ambulancia, no te ingresa un patrullero, no te ingresa un colectivo, quedan totalmente aislados", advirtió el presidente de la vecinal.

Pedido a autoridades. Vecinos solicitan materiales para reforzar defensas y evitar el aislamiento total de la zona.

En ese sentido, expresó su preocupación por las personas con discapacidad y por quienes puedan necesitar asistencia médica urgente. Incluso mencionó los riesgos ante una eventual picadura de una yarará que aparezca en la zona en medio de la crecida, debido a las dificultades que podrían presentarse para trasladar a una persona hasta un centro de atención. "Si no puede ingresar una ambulancia, un patrullero o los bomberos, ¿cómo hacen?", planteó.

Salva también describió el estado de ánimo de los vecinos frente al avance del río. "La gente está muy angustiada, inquieta y asustada porque, te vuelvo a repetir, quedan aislados", señaló.

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El pronóstico del Paraná en Santa Fe

La situación en Alto Verde se desarrolla en un contexto de crecimiento sostenido, aunque moderado, del río Paraná frente a la ciudad de Santa Fe.

De acuerdo con el pronóstico hidrométrico del Instituto Nacional del Agua (INA), publicado el martes 3 de noviembre, el río se encontraba en 4,45 metros en el puerto local. El organismo proyectó una altura central de 4,58 metros para el 10 de noviembre y de 4,59 metros para el 17 de noviembre.

El nivel de alerta está establecido en 5,30 metros y el de evacuación en 5,70 metros. Si bien las proyecciones no anticipan que el Paraná alcance esos valores de referencia en las próximas dos semanas, la preocupación en Alto Verde está puesta en las consecuencias concretas de la crecida sobre los sectores más vulnerables.

Frente a este escenario, Salva insistió en la necesidad de obtener respuestas y contar con los materiales solicitados para realizar trabajos preventivos.

"La poca información que nosotros tenemos es lamentable. Necesitamos respuestas y los elementos para poder contener un poco el agua. No acá en el corte, porque esto ya sabemos que se va a cortar, pero más adelante sí se puede mitigar un poco la crecida del río y evitar que se inunde la calle de La Boca", concluyó.