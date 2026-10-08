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Crecida del Paraná: el INA prevé que el río llegará a los 4 metros en Santa Fe hacia mediados de octubre

Con un nivel de 3,41 en la actualidad, el INA anticipó un ascenso del río Paraná frente a la ciudad de Santa Fe durante las próximas semanas. El repunte responde al traslado de los pulsos de agua registrados en el tramo superior de la Cuenca del Plata y se ubica lejos de los umbrales de alerta y evacuación.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

8 de octubre 2026 · 10:31hs
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Hidrología en Santa Fe: el INA prevé un ascenso del río Paraná

Hidrología en Santa Fe: el INA prevé un ascenso del río Paraná, pero los niveles se mantendrán en rango de normalidad
Hidrología en Santa Fe: el INA prevé un ascenso del río Paraná

Hidrología en Santa Fe: el INA prevé un ascenso del río Paraná, pero los niveles se mantendrán en rango de normalidad
Hidrología en Santa Fe: el INA prevé un ascenso del río Paraná

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Hidrología en Santa Fe: el INA prevé un ascenso del río Paraná, pero los niveles se mantendrán en rango de normalidad

El Instituto Nacional del Agua (INA) publicó su último informe sobre la situación hidrológica de la Cuenca del Plata y anticipó un escenario de ascenso del río Paraná frente a la ciudad de Santa Fe durante las próximas semanas. De todos modos, los niveles previstos se mantienen dentro de los valores considerados normales para esta época del año, luego de las últimas precipitaciones.

El Paraná en Santa Fe: qué dice el informe del INA

De acuerdo con el organismo, en el tramo comprendido entre Santa Fe/Paraná y Rosario, los valores medios semanales mostraron un ascenso en aguas medias, en línea con el comportamiento registrado aguas arriba.

El informe señala que el río presentó oscilaciones en aguas medias, ubicándose actualmente en un rango normal o levemente superior a lo normal para esta época del año, en un proceso de normalización de los niveles.

Este comportamiento está relacionado con los aportes registrados aguas arriba y con el traslado de los pulsos de agua hacia el tramo medio del río Paraná.

A corto plazo, el INA prevé que continúe el ascenso de los niveles, aunque después de algunas oscilaciones que, según el organismo, serán poco significativas.

Qué se espera para los próximos días

El panorama cambia ligeramente cuando se amplía la mirada hacia los próximos 7 a 15 días. En ese período, el informe anticipa un ascenso sostenido del río Paraná, que podría llevar los niveles hacia el rango superior de las aguas medias.

Esta evolución está vinculada con la perspectiva hidrológica para la zona de Corrientes, desde donde los aportes terminan trasladándose hacia el tramo medio del Paraná.

Además, el INA espera que continúe la normalización de los niveles de base, especialmente sobre el Delta superior y medio.

Cuánto podría medir el río Paraná en Santa Fe

Las proyecciones incluidas en el informe establecen que para el 13 de octubre la altura promedio del río Paraná en el Puerto de Santa Fe podría ubicarse en torno a los 3,48 metros.

En tanto, para el 20 de octubre, la previsión eleva el nivel promedio hasta los 4,02 metros.

De esta manera, el río podría registrar una suba cercana a los 54 centímetros entre ambas fechas, aunque se trata de valores proyectados y su evolución dependerá de los aportes y las condiciones hidrológicas que se registren aguas arriba.

Alerta y evacuación: lejos de los niveles críticos

A pesar del ascenso previsto, los valores proyectados por el INA permanecen por debajo de los niveles de alerta y evacuación establecidos para Santa Fe.

En el Puerto de la ciudad, el nivel de alerta está fijado en 5,30 metros, mientras que el nivel de evacuación es de 5,70 metros.

Con una previsión de 4,02 metros para el 20 de octubre, el Paraná se encontraría todavía 1,28 metros por debajo del nivel de alerta.

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