Créditos hipotecarios Nido: más de 46.000 santafesinos participan del 19.º sorteo mensual

El jueves 19 será el turno de Rosario y La Capital. Se sortearán otros 300 créditos Nido, que se sumarán a los 5.858 ya otorgados

18 de febrero 2026 · 09:31hs
Más de 46.000 santafesinos participan del 19.º sorteo mensual de Nido, los créditos hipotecarios impulsados por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el Banco Municipal (BM) que tienen la tasa de interés más baja del país.

En esta oportunidad se realizará en dos jornadas: el jueves 19 de febrero se sortearán los créditos destinados a La Capital y Rosario; el viernes 20 será el turno de los 17 departamentos restantes. En total, se sortearán 300 créditos que se sumarán a los 5.858 ya otorgados.

creditos nido 1.jpg
Las jornadas se realizarán en Lotería de Santa Fe y se transmitirán por el canal de YouTube del Gobierno de la Provincia con soporte de RTS. Ambos días, autoridades provinciales brindarán detalles a los medios de comunicación sobre esta nueva instancia.

Inscripción y actualización de los créditos Nido

Las inscripciones para acceder a los créditos Nido continúan abiertas en www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios. Quienes se hayan anotado previamente, deben actualizar su información accediendo al enlace indicado.

Cabe señalar que pueden acceder a los Nido quienes residan en la provincia de Santa Fe antes del 30 de junio de 2024; grupos familiares o personas solas que posean ingresos demostrables por el equivalente a dos salarios Mínimo, Vital y Móvil para los Créditos de Vivienda y un salario Mínimo, Vital y Móvil para la terminación. También podrán acceder aquellas personas en relación de dependencia o trabajadores autónomos y personas que no posean otras propiedades.

La evaluación de la situación crediticia personal de cada inscripto se realiza de acuerdo a los requisitos establecidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). En función de estos criterios, se determina si el interesado califica o no para el sorteo. En este sentido, vale destacar que quienes no superan el filtro pueden revisar y resolver su situación, para luego inscribirse nuevamente a Nido.

La tasa más baja del país

El sistema de créditos Nido cuenta con cuatro líneas de préstamos por un total de $60.000 millones, que serán destinados a la construcción y adquisición de viviendas; la terminación de viviendas; créditos individuales de gestión colectiva; y para la adquisición o construcción de viviendas por cesión de derechos.

Tienen un plazo de repago para la adquisición y construcción de viviendas de 20 años, y de cinco años para terminación; en tanto que el monto máximo al cuál puede aplicar cada persona es de $100 millones, para adquisición y construcción de vivienda y de $25 millones, para finalización. La cuota será en valor UVA más 4,2% para la demanda general, y UVA más 3% para aquellos beneficiarios que perciban sus haberes en el Banco Municipal, siendo actualmente la cuota más baja del sistema financiero de la Argentina.

