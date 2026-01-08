Uno Santa Fe | Santa Fe | Créditos Nido

Créditos Nido: un total de 91 santafesinos resultaron ganadores en el nuevo sorteo de este jueves

El sorteo se hace en dos jornadas. Ya están los ganadores de La Capital y Rosario, el viernes los del resto de la provincia. Se adjudicarán en total 300 créditos Nido.

8 de enero 2026 · 19:19hs
Un total de 91 santafesinos del departamento La Capital resultaron ganadoras titulares en el 18° sorteo mensual de los créditos Nido, una política pública impulsada por el gobierno de Santa Fe junto al Banco Municipal (BM), que continúa ampliándose en 2026 como una de las principales herramientas de acceso a la vivienda en la provincia.

El sorteo se realizó este jueves en la sede de la Lotería de Santa Fe y correspondió a los departamentos La Capital y Rosario. Los resultados ya se encuentran disponibles en el sitio oficial del gobierno provincial. Este viernes 9 será el turno de los otros 17 departamentos santafesinos.

En total, en esta instancia se sortean 300 créditos, que se suman a los 5.558 ya otorgados desde la puesta en marcha del programa.

Más de 45 mil inscriptos y una tasa récord

El programa Nido llega a este nuevo sorteo con más de 45.000 santafesinos inscriptos, una cifra que sigue creciendo mes a mes. Según destacaron desde el Ejecutivo provincial, se trata de la tasa de interés más baja del país para créditos hipotecarios.

El secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, remarcó la magnitud que alcanzó la política durante el último año: “Para el gobierno de Santa Fe y para el Banco Municipal es una política pública que pudimos sostener con mucho esfuerzo. En diciembre, por ejemplo, se otorgaron casi 4.000 millones de pesos en créditos, siendo el Banco Municipal el que más créditos hipotecarios entregó en toda la provincia”

Desde el gobierno provincial adelantaron que durante este año se incorporarán nuevas líneas de crédito y una plataforma digital renovada, con el objetivo de mejorar la gestión de datos y acortar los plazos entre el sorteo y la entrega efectiva del crédito.

En ese marco, Crivelli informó que los inscriptos comenzarán a recibir comunicaciones del Banco Municipal para actualizar su información personal y económica, aclarando que este proceso no condiciona la participación en futuros sorteos, pero sí permitirá optimizar el sistema.

Inscripción a los créditos Nido abierta

Las inscripciones para acceder a los créditos Nido continúan abiertas en www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios. Quienes se hayan anotado y no resulten beneficiados en el sorteo, no precisan inscribirse nuevamente para las siguientes instancias de sorteo.

Cabe señalar que pueden acceder a los Nido quienes residan en la provincia de Santa Fe antes del 30 de junio de 2024; grupos familiares o personas solas que posean ingresos demostrables por el equivalente a dos salarios Mínimo, Vital y Móvil para los Créditos de Vivienda y un salario Mínimo, Vital y Móvil para la terminación. También podrán acceder aquellas personas en relación de dependencia o trabajadores autónomos y personas que no posean otras propiedades.

La evaluación de la situación crediticia personal de cada inscripto se realiza de acuerdo a los requisitos establecidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). En función de estos criterios, se determina si el interesado califica o no para el sorteo. En este sentido, vale destacar que quienes no superan el filtro pueden revisar y resolver su situación, para luego inscribirse nuevamente a Nido.

La tasa más baja del país

El sistema de créditos Nido cuenta con cuatro líneas de préstamos por un total de $ 60.000 millones, que serán destinados a la construcción y adquisición de viviendas; la terminación de viviendas; créditos individuales de gestión colectiva; y para la adquisición o construcción de viviendas por cesión de derechos.

Tienen un plazo de repago para la adquisición y construcción de viviendas de 20 años, y de 5 años para terminación; en tanto que el monto máximo al cuál puede aplicar cada persona es de $ 100 millones, para adquisición y construcción de vivienda y de $ 25 millones, para finalización. La cuota será en valor UVA más 4,2 % para la demanda general, y UVA más 3 % para aquellos beneficiarios que perciban sus haberes en el Banco Municipal, siendo actualmente la cuota más baja del sistema financiero de la Argentina.

Créditos Nido santafesinos Santa Fe La Capital
