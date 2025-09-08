Uno Santa Fe | Unión | Unión

¿Un caso similar a Pardo? La cláusula en Unión que tendría Fascendini

Valentín Fascendini sorprendió como su nivel y es titular indiscutido en Unión, que ya piensa en mejorarle el contrato. Hay un dato que captó la atención

8 de septiembre 2025 · 17:18hs
El crecimiento de Valentín Fascendini lo convirtió en una de las apariciones más destacadas de Unión en este segundo semestre. El defensor se ganó un lugar como titular y, en consecuencia, la dirigencia ya trabaja en una mejora de su contrato que expira en diciembre de 2026.

En los últimos días, el futbolista viajó a Rosario –con aviso y permiso del cuerpo técnico y el club– para avanzar con el trámite de la doble ciudadanía italiana, un paso que puede abrirle puertas en el futuro. Al mismo tiempo, su proyección dentro del club parece no tener techo cercano, lo que lo posiciona como un valor clave pensando a mediano plazo.

Fascendini tendría cláusula de salida en Unión

Dentro de su vínculo existiría un dato a tener en cuenta: contaría con una cláusula de salida de 1.500.000 dólares por el 50% de su pase, una situación similar a la de Franco Pardo, que se fue a Racing sin que el Tate pudiera hacer demasiado. Dato que reveló el periodista Julio César Canteros. Este detalle, sumado a su rendimiento, obliga a Unión a buscar un equilibrio que garantice la mejor convivencia entre las partes.

Uni&oacute;n quiere ponerle candado a Valent&iacute;n Fascendini.

Unión quiere ponerle candado a Valentín Fascendini.

Vale recordar que Fascendini llegó libre desde Boca, y en pocos meses se transformó en un jugador fundamental. Por eso, la intención de la dirigencia es reconocer su actualidad y asegurar su permanencia en un momento donde el mercado comienza a mirar de cerca.

