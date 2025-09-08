El dilema en Unión: cómo se piensa reemplazar a Lautaro Vargas cuando vaya al Mundial Sub 20

Lautaro Vargas jugaría su último partido en Unión ante Gimnasia en La Plata, y luego se marcharía para jugar el Mundial Sub 20. Quién lo reemplazará.

El calendario marca una fecha que en Unión ya empieza a generar preocupación: el 27 de septiembre arranca en Chile el Mundial Sub 20, y uno de los convocados por Diego Placente será Lautaro Vargas, el lateral derecho que se transformó en una pieza imprescindible en el esquema de Leonardo Madelón.

El defensor tendría su última presentación en el Tatengue el domingo 14 de septiembre, cuando Unión visite a Gimnasia en La Plata . Luego, quedará afectado a la Selección Argentina Sub 20, al igual que el arquero juvenil Agustín Chávez , otro de los citados.

La ausencia de Vargas abre un desafío para Madelón, que ya comenzó a evaluar alternativas. El propio entrenador admitió en distintas conferencias que el joven defensor es uno de los jugadores más importantes en su estructura, por lo que encontrar un reemplazo no será tarea sencilla.

En el último partido exigente, ante Racing en Avellaneda, cuando el DT necesitó reforzar la defensa eligió al uruguayo Emiliano Álvarez, quien ingresó y dejó buenas sensaciones. El propio Madelón confesó en la intimidad y también públicamente que está muy conforme con su adaptación. Esa parece ser la opción más firme para ocupar el lateral derecho durante la ausencia de Vargas.

Otra alternativa que maneja el cuerpo técnico es la de Nicolás Paz. El entrenador destacó en varias oportunidades su versatilidad, ya que si bien lo utilizó como primer marcador central en el amistoso que los suplentes jugaron ante un remanente de Reserva el pasado viernes, también lo considera capaz de desempeñarse como lateral derecho e incluso como lateral izquierdo.

La tercera opción es la de Francisco Gerometta, quien hoy no figura en las convocatorias pero que, según reconoció el propio Madelón tras la victoria ante Racing, viene trabajando muy bien en los entrenamientos. Su inclusión no parece la primera alternativa, aunque no está descartada si el DT necesita variantes.

El "Uruguayito", ¿corre con ventaja?

Con este panorama, todo indica que el elegido será Emiliano Álvarez, que ya mostró solidez y se ganó la confianza del técnico. Sin embargo, Madelón valora las otras posibilidades y no descarta probar otras variantes.

La salida de Vargas para vestir la celeste y blanca será motivo de orgullo para Unión, pero también un dolor de cabeza en lo deportivo. Madelón ya mueve las piezas para que el equipo no lo sienta demasiado en un tramo decisivo del Torneo Clausura, donde debe mantener el equipo el buen paso para alejarse definitivamente de la zona caliente del descenso, más allá de la ilusión a flor de piel en relación de dar el gran salto de calidad.