Uno Santa Fe | Santa Fe | alerta

El feriado se despide en la ciudad de Santa Fe con un alerta vigente por tormentas

Así lo informa el Servicio Meteorológico Nacional. Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

8 de diciembre 2025 · 07:55hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

UNO Santa Fe

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente el alerta amarillo por tormentas para los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay en la provincia de Santa Fe. "El área será afectada por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes. También pueden incluir ocasionalmente granizo y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 75 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm., que pueden ser superados en forma puntual", informó el organismo.

Pronóstico extendido

El comienzo de lunes feriado en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo cubierto, lloviznas y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 20º y se espera que la máxima alcance los 23º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son inestables y se observa la influencia de un sistema de alta presión sobre la provincia de Buenos Aires, que al combinarse con la masa cálida y húmeda sobre la región litoral, donde se encuentra un frente estacionario, por lo que las condiciones son inestables, con abundante nubosidad, permitiendo la probabilidad de lluvias de variada intensidad y posibles tormentas aisladas durante la jornada de hoy. Las condiciones mejorarían temporalmente en las primeras horas de la jornada de mañana. Con respecto a las temperaturas se prevé un descenso, principalmente de las máximas, pero luego volverían a partir de mitad de semana, a valores normales para la época en que se transita.

Martes con cielo cubierto a nublado con condiciones inestables, con mejoramientos temporales y probabilidad de lloviznas y lluvias dispersas, mejorando hacia la noche. Temperaturas con poco cambio: mínima 19º y máxima 23º. Vientos moderados a leves del sector sur/sureste.

En tanto el miércoles se espera un cielo parcialmente nublado con condiciones estables y temperaturas mínimas con poco cambio, 19º y máximas en ascenso, 30º. Vientos leves del sector suroeste, rotando a leves del sector noroeste.

Por último, se espera un jueves con cielo parcialmente nublado a algo nublado y condiciones relativamente estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 20º y máxima 32º. Vientos leves del sector noroeste.

• LEER MÁS: Hasta enero habrá temperaturas por encima del promedio y menos lluvias en Santa Fe y la región

alerta Servicio Meteorológico Nacional ciudad Santa Fe
Noticias relacionadas
AlertAR, el sistema que envía alarmas a los celulares en caso de riesgo climático

Cómo funciona AlertAR, el sistema que envía alarmas a los celulares en caso de riesgo climático

Imagen ilustrativa.

El SMN renovó el alerta amarillo para la noche del sábado y desde la madrugada del domingo sube a naranja

pronostican un fin de semana completamente inestable: alertas por tormentas para la region

Pronostican un fin de semana completamente inestable: alertas por tormentas para la región

Nuevo sorteo de Créditos NIDO

Créditos Nido: más de 44.000 santafesinos participarán de un nuevo sorteo

Lo último

El caso que sacudió a Reconquista se decidirá por un juicio por jurado: el padrastro acusado de matar a una nena de 3 años

El caso que sacudió a Reconquista se decidirá por un juicio por jurado: el padrastro acusado de matar a una nena de 3 años

Colón mueve su tablero en Buenos Aires: la dirigencia busca destrabar la economía y abrir el camino a los refuerzos

Colón mueve su tablero en Buenos Aires: la dirigencia busca destrabar la economía y abrir el camino a los refuerzos

Tiros en Guadalupe Oeste: detuvieron a un hombre de 78 años con una escopeta y 78 balas

Tiros en Guadalupe Oeste: detuvieron a un hombre de 78 años con una escopeta y 78 balas

Último Momento
El caso que sacudió a Reconquista se decidirá por un juicio por jurado: el padrastro acusado de matar a una nena de 3 años

El caso que sacudió a Reconquista se decidirá por un juicio por jurado: el padrastro acusado de matar a una nena de 3 años

Colón mueve su tablero en Buenos Aires: la dirigencia busca destrabar la economía y abrir el camino a los refuerzos

Colón mueve su tablero en Buenos Aires: la dirigencia busca destrabar la economía y abrir el camino a los refuerzos

Tiros en Guadalupe Oeste: detuvieron a un hombre de 78 años con una escopeta y 78 balas

Tiros en Guadalupe Oeste: detuvieron a un hombre de 78 años con una escopeta y 78 balas

Asesinaron a un joven de 19 años a la salida de una fiesta y detuvieron a un presunto homicida de 18

Asesinaron a un joven de 19 años a la salida de una fiesta y detuvieron a un presunto homicida de 18

Créditos Nido: más de 44.000 santafesinos participarán de un nuevo sorteo

Créditos Nido: más de 44.000 santafesinos participarán de un nuevo sorteo

Ovación
El Roque Otrino de Colón fue escenario de una noche a puro boxeo

El Roque Otrino de Colón fue escenario de una noche a puro boxeo

Arrancaron los octavos de final del Torneo Regional Amateur

Arrancaron los octavos de final del Torneo Regional Amateur

La Natividad -La Dolfina se adjudicó el 132° Abierto Argentino de Polo

La Natividad -La Dolfina se adjudicó el 132° Abierto Argentino de Polo

Peñarol ganó la Promoción y consiguió el retorno a Primera A

Peñarol ganó la Promoción y consiguió el retorno a Primera A

Gimnasia y Estudiantes definen al finalista en un clásico platense cargado de historia

Gimnasia y Estudiantes definen al finalista en un clásico platense cargado de historia

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"