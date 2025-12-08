El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente el alerta amarillo por tormentas para los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay en la provincia de Santa Fe. "El área será afectada por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes. También pueden incluir ocasionalmente granizo y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 75 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm., que pueden ser superados en forma puntual", informó el organismo.
El feriado se despide en la ciudad de Santa Fe con un alerta vigente por tormentas
Así lo informa el Servicio Meteorológico Nacional. Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona
Pronóstico extendido
El comienzo de lunes feriado en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo cubierto, lloviznas y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 20º y se espera que la máxima alcance los 23º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son inestables y se observa la influencia de un sistema de alta presión sobre la provincia de Buenos Aires, que al combinarse con la masa cálida y húmeda sobre la región litoral, donde se encuentra un frente estacionario, por lo que las condiciones son inestables, con abundante nubosidad, permitiendo la probabilidad de lluvias de variada intensidad y posibles tormentas aisladas durante la jornada de hoy. Las condiciones mejorarían temporalmente en las primeras horas de la jornada de mañana. Con respecto a las temperaturas se prevé un descenso, principalmente de las máximas, pero luego volverían a partir de mitad de semana, a valores normales para la época en que se transita.
Martes con cielo cubierto a nublado con condiciones inestables, con mejoramientos temporales y probabilidad de lloviznas y lluvias dispersas, mejorando hacia la noche. Temperaturas con poco cambio: mínima 19º y máxima 23º. Vientos moderados a leves del sector sur/sureste.
En tanto el miércoles se espera un cielo parcialmente nublado con condiciones estables y temperaturas mínimas con poco cambio, 19º y máximas en ascenso, 30º. Vientos leves del sector suroeste, rotando a leves del sector noroeste.
Por último, se espera un jueves con cielo parcialmente nublado a algo nublado y condiciones relativamente estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 20º y máxima 32º. Vientos leves del sector noroeste.
