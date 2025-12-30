Uno Santa Fe | Santa Fe | crimen

Crimen de Jeremías Monzón: la exnovia dijo que iba a "colaborar" en la búsqueda del joven y luego desapareció

30 de diciembre 2025 · 14:00hs
A 12 días del crimen de Jeremías Monzón, el dolor de su entorno más cercano sigue siendo profundo. Virginia, una de sus tías, brindó un testimonio conmovedor donde expuso el impacto que dejó el asesinato y el temor que atraviesa hoy a toda la familia.

“Esto nos destruyó como familia. Vivimos con miedo, con una angustia permanente. Nadie puede entender lo que se siente hasta que lo atraviesa”, expresó.

El primer contacto con la imputada

Virginia relató que la exnovia de Jeremías, hoy imputada en la causa, se comunicó con los familiares el mismo viernes 19 de diciembre, cuando ya, según la investigación, el homicidio habría ocurrido el día anterior. “Ella se ofreció para colaborar con la búsqueda. Nos dijo que lo había acompañado hasta determinado lugar y que después no lo vio más”, explicó en diálogo con SolPlay.

Según indicó, la joven incluso se mostró predispuesta a ayudar: “Dijo que iba a hacer todo lo posible para encontrarlo”. Sin embargo, esa actitud duró muy poco. “Después nos terminó bloqueando, con un nivel de cinismo nefasto”, sostuvo Virginia.

El corte de comunicación se produjo al día siguiente. “Ya no pudimos tener más contacto con ella. Nos bloquearon y desapareció”, relató.

monzon
Agentes de la PDI junto a forenses retiran el cuerpo del adolescente Jeremías Monzón. El crimen se habría consumado el 18 de diciembre.

Agentes de la PDI junto a forenses retiran el cuerpo del adolescente Jeremías Monzón. El crimen se habría consumado el 18 de diciembre.

“No hay palabras para lo que hizo”

Consultada sobre qué le diría hoy a la imputada, Virginia no ocultó la emoción: “No hay palabras. Que se arrepienta de lo que hizo, que pague y que procure ser una persona de bien”. Y agregó con una reflexión profundamente humana: “Yo también puedo llegar a tener hijos y te garantizo que no le gustaría que esto le pase a nadie. Nadie merece atravesar esto”.

Para la familia, el pedido es claro: “Que se haga cargo de lo que hizo, que cumpla la condena y que se convierta en una persona que al menos cumpla la ley”.

