Crimen de Jeremías Monzón: la familia se reúne con Patricia Bullrich en medio del debate por la Ley Penal Juvenil y la edad de imputabilidad

El encuentro se da en un contexto marcado por el avance de la causa judicial, la exposición pública del caso y la decisión del oficialismo de impulsar el tratamiento legislativo de la reforma penal juvenil en las próximas semanas

30 de enero 2026 · 08:20hs
El pedido de justicia por Jeremías Monzón 

La madre de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado a puñaladas en Santa Fe, mantendrá este viernes una reunión con Patricia Bullrich en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del fuerte debate nacional reabierto por la Ley Penal Juvenil y la edad de imputabilidad.

El encuentro se desarrollará a las 11.45 en el Senado de la Nación, donde la funcionaria recibirá a los familiares del joven, víctima de un crimen que generó conmoción social y repercusión política a nivel nacional.

La reunión se da en un contexto marcado por el avance de la causa judicial, la exposición pública del caso y la decisión del oficialismo de impulsar el tratamiento legislativo de la reforma penal juvenil en las próximas semanas.

El debate por la edad de imputabilidad

En declaraciones difundidas en sus redes sociales, Patricia Bullrich volvió a insistir en la necesidad de modificar la legislación vigente y cuestionó la falta de sanciones para menores que cometen delitos graves.

“La Ley Penal Juvenil estuvo frenada durante años. El resultado es este: menores que cometen los peores delitos y salen impunes”, sostuvo la funcionaria.

En esa línea, remarcó que la edad no puede ser una excusa y que el nuevo Congreso debe avanzar con la normativa: “Sin pena ni consecuencias, creen que tienen libertad para delinquir”, afirmó.

Bullrich vinculó la reforma con el crimen de Jeremías

Bullrich relacionó de manera directa el impulso de la reforma con el asesinato de Jeremías Monzón, ocurrido en la provincia de Santa Fe, uno de los hechos más impactantes de los últimos meses.

En un video difundido recientemente, fue contundente: “Al fin vamos a tratar la ley penal juvenil para terminar con la impunidad de los menores violentos y asesinos”.

Además, aseguró que el debate legislativo marcará diferencias políticas claras: “Va a quedar claro quiénes están del lado de los delincuentes y quiénes estamos del lado de las víctimas”.

La funcionaria también hizo hincapié en la brutalidad del ataque, al recordar que el adolescente recibió más de 20 puñaladas, y cuestionó que algunos de los agresores, por su condición de inimputables, se encuentren en libertad. “Le dieron más de 20 puñaladas y hoy están en su casa como si nada”, expresó.

