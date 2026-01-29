Un registro fílmico tras el crimen complicó a la madre de la menor acusada en el caso Jeremías Monzón: quedó en prisión preventiva

Las cámaras registraron el encuentro de la mujer con los tres menores una hora después del homicidio. La Justicia entendió que hubo colaboración previa y posterior y dictó prisión preventiva

La Justicia imputó como partícipe secundaria del homicidio de Jeremías Monzón a Nadia Juárez, la madre de la adolescente involucrada en el hecho, y dispuso que continúe detenida bajo prisión preventiva , en el marco de la causa que investiga el crimen ocurrido en la ciudad de Santa Fe.

La audiencia se realizó tras la detención de la mujer, concretada el viernes pasado, y estuvo a cargo del juez Octavio Silva , quien avaló la imputación formulada por la Fiscalía. Según se expuso, la acusada habría brindado colaboración antes y después del crimen a su hija y a los otros dos menores involucrados, lo que encuadra —de acuerdo con la acusación— en una participación secundaria en el homicidio.

En concreto, el Ministerio Público de la Acusación le atribuye haber prometido ayuda previamente, y luego haber asistido a los tres menores para deshacerse de elementos vinculados al hecho, tras el asesinato de Jeremías Monzón.

jeremias monzon José Busiemi

Planteo

Durante la audiencia, la defensa intentó desvirtuar la imputación y sostuvo que, en todo caso, se habría tratado de una ayuda posterior, encuadrable como encubrimiento, y que además no debería ser penalizada por tratarse de una madre auxiliando a su hija. Sin embargo, ese planteo no prosperó.

El juez Silva consideró que la imputación fiscal tiene sustento en la evidencia reunida hasta el momento, especialmente en un registro fílmico de una cámara de seguridad ubicada en inmediaciones del estadio del Club Colón. En ese video se observa, según la Fiscalía, que una hora después del crimen los tres menores se encuentran con la mujer imputada, a quien le exhiben distintos elementos.

Para los investigadores, se trataría de imágenes del propio crimen, tras lo cual se dirigieron juntos al Parque del Sur, donde habrían descartado objetos relacionados con el homicidio.

Con base en esos elementos, y a pedido del fiscal Cecchini y de la querella, que representa a la madre de Jeremías Monzón, el magistrado resolvió imponer la prisión preventiva, al entender que existen riesgos procesales y que la imputación cuenta con respaldo probatorio suficiente.

De este modo, la mujer continuará privada de la libertad mientras avanza la investigación judicial por el crimen de Jeremías Monzón, una causa que sigue sumando capítulos.

