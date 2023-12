Crisis del transporte y conflicto interno en UTA: "Es una lucha gremial para saber quién domina la ciudad de Santa Fe"

Así lo expresó el ex intendente de Santa Fe, Emilio Jatón. "Esto no creo que lo pueda solucionar un municipio, más allá de que sea un servicio público, es un problema gremial", sostuvo.

La empresa denunció: "A pesar de haberse abonado el sueldo completo a los choferes, empleados de las líneas 4 y 14 se encuentran impidiendo y bloqueando los ingresos a nuestro galpón, sito en calle Aristóbulo del Valle 8301, de la ciudad de Santa Fe". Esto sucedió hasta pasado el mediodía de este viernes, cuando delegados gremiales de UTA se hicieron presentes en el lugar para informarles del conflicto, que fue judicializado y determinar que aquellos choferes que no pertenecieran a las líneas afectadas por el despido de choferes debían retornar al servicio.

Este sábado, Emilio Jatón se despidió como intendente de la ciudad de Santa Fe e hizo un balance gestión en torno a los pilares de mayor preocupación, como el transporte público por colectivos y la interna gremial de la UTA en Santa Fe.

Jatón brindó su mirada de la medida de fuerza que tomó UTA y que impidió la circulación de colectivos por varias horas: "Esto no creo que lo pueda solucionar un municipio, más allá de que sea un servicio público, es un problema gremial, de distintas facciones o agrupaciones que están luchando para ver quién domina la ciudad de Santa Fe. Por eso hicimos la denuncia en el MPA, fuimos a la Justicia, al juzgado, porque no tenemos poder de Policía, también insistimos en eso, no pueden pasar esas cosas. Una cosa es tensionar por los subsidios y otra es hacerlo por el pago de sueldos, pero no puede pasar que un conflicto gremial deje sin transporte público a gran parte de la ciudad de Santa Fe, casi no tenemos herramientas para eso, usamos la que teníamos".