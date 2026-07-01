Bomberos Voluntarios de Santa Fe capital: rifas, alfajores y un bingo para sostener el funcionamiento

El cuerpo activo de los Bomberos Voluntarios de Santa Fe Capital lanzó una serie de iniciativas solidarias: venta de alfajores, campaña de socios y un bingo, para afrontar gastos operativos ante el retraso de subsidios nacionales

El cuartel de los Bomberos Voluntarios del norte de la ciudad de Santa Fe atraviesa una situación económica compleja que se repite en distintas asociaciones de la región y la provincia. Según explicaron desde la institución, los subsidios nacionales presentan demoras , lo que dificulta cubrir los gastos básicos de funcionamiento.

En diálogo con LT10, la jefa del cuerpo activo, Romina Zocco, detalló que el principal problema está en sostener la operatividad diaria del cuartel, pese al compromiso voluntario de quienes integran la fuerza. “ No cobramos nada, todo es a beneficio del tiempo que damos como bomberos voluntarios ”, remarcó.

Gastos operativos y formación: los principales desafíos

Desde la institución explicaron que los costos no solo incluyen el mantenimiento del cuartel y el combustible para emergencias, sino también la formación de aspirantes a bomberos, que implica erogaciones periódicas importantes.

Zocco ejemplificó que cada 15 días deben afrontar pagos de aproximadamente $370.000 para el cursado de aspirantes, además de los gastos de movilidad en emergencias. “Es un número elevado y los costos de combustible son muy altos”, señaló.

Actividades solidarias: alfajores, socios y un bingo

Para sostener el funcionamiento, el cuartel lanzó distintas iniciativas:

Venta de alfajores solidarios

Campaña para sumar socios colaboradores

Organización de un bingo solidario previsto para fines de julio

previsto para fines de julio Difusión en redes sociales para ampliar el apoyo comunitario

La institución remarcó que no solo atienden emergencias en el norte de la ciudad, sino en toda la capital santafesina, por lo que el pedido de colaboración es a toda la comunidad.

Según explicó la jefa del cuerpo activo, los subsidios nacionales “vienen atrasados”, lo que obliga a los cuarteles a autogestionarse para poder seguir operando.

Si bien confían en que los fondos finalmente se acreditarán, la incertidumbre mensual complica la planificación financiera.

Un cuerpo activo reducido pero comprometido

Actualmente, el cuartel cuenta con aproximadamente 25 bomberos voluntarios activos y ocho aspirantes en formación, quienes se sumarán al servicio en el próximo ciclo.

Además, el sistema de guardias se organiza de manera flexible, ya que cada integrante combina su labor voluntaria con otros trabajos.

“Somos bomberos de la ciudad y necesitamos la ayuda de los santafesinos”, concluyó Romina Zocco, destacando que cada aporte es clave para garantizar la continuidad del servicio.