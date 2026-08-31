Clima en Santa Fe: lunes húmedo y con chances de lluvias débiles antes de una semana más estable La ciudad de Santa Fe comenzó este lunes con 13,2° y una máxima prevista de 19°. El pronóstico de la FICH-UNL anticipa una baja posibilidad de lluvias dispersas y una mejora desde el martes 31 de agosto 2026 · 07:26hs

gentileza El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este lunes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada ligeramente nublado y húmeda, con neblina y una temperatura de 13.2º y una sensación térmica de 12.9º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 19°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables. En el día de la fecha, si bien predomina una configuración similar a la de los últimos días, se observa que debido al aporte de aire algo más cálido en la región, el sistema pierde algo de estabilidad y con ello se abre la posibilidad de algunas lluvias débiles y dispersas durante la jornada de hoy, aunque las mismas se mantienen bajas. No obstante ello, esta situación debería cambiar rápidamente, mejorando las mismas a partir de mañana martes y por los menos durante los próximos días, ya que el sistema nuevamente debería estabilizarse. Respecto de las temperaturas, no se esperan cambios significativos, manteniéndose los mismo dentro de los rango observados previamente.

Martes con cielo despejado o con leve nubosidad y condiciones estables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 11º y ascenso de las máximas, 23º. Vientos leves predominando del sector sur/suroeste, rotando al sur/sureste y luego al este hacia la tarde/noche.

En tanto se espera un miércoles con cielo despejado, o con leve nubosidad y condiciones estables a relativamente estables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 11º y suave ascenso de las máximas, 24º. Vientos leves a moderados predominando del sector nor/noreste, rotando al norte por momentos. Por último se espera un jueves con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones algo inestables a relativamente estables. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 14º y suave descenso de las máximas, 21º. Vientos moderados del sector norte, rotando al oeste y luego al sur. • LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional