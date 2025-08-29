Cronograma de pago de haberes de agosto a trabajadores provinciales

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó el cronograma completo del pago de haberes que corresponde al mes de julio. Además informó el cobro de retroactivo por planilla complementaria

El Gobierno Provincial , a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de agosto se percibirán a partir del lunes 1 de septiembre, finalizando el cronograma el viernes 5. Los haberes incluyen el 3 % resultante del aumento acordado en paritaria por los meses de julio (1,5 %) y agosto (1,5 %) . Además, por el mínimo garantizado, ningún trabajador percibirá un aumento inferior a $ 40.000 en los meses mencionados con relación al sueldo de junio.

En tanto, por planilla complementaria, el lunes 8 de septiembre se abonará el retroactivo del 1,5 % correspondiente a julio -en este caso tampoco será inferior a $ 40.000-.

Los pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.040.000, así como el personal del escalafón policial y penitenciario, tendrán depositados los haberes en su cuenta el sábado 30 de agosto.

cronograma pago trabajadores estatales agosto El cronograma de pago de los trabajadores estatales para el mes de agosto gentileza

Lunes 1 de septiembre (acreditación en cuenta sábado 30 de agosto)

* Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.040.000

* Escalafón Policial y Penitenciario

Martes 2 de septiembre

* Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.040.000

* Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio

Miércoles 3 de septiembre

* Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.040.000.

* Docentes de Escuelas Privadas Históricas

Jueves 4 de septiembre

* Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $1.040.000

Viernes 5 de septiembre

* Autoridades Superiores del Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo

Lunes 8 de septiembre

* Liquidación complementaria por aumento política salarial mes julio (1,5%)

prestamos del bica Cronograma de Pagos noviembre 2024.jpg

Para acceder o saber más de los préstamos del Bica, hace click acá