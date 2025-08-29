El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de agosto se percibirán a partir del lunes 1 de septiembre, finalizando el cronograma el viernes 5. Los haberes incluyen el 3 % resultante del aumento acordado en paritaria por los meses de julio (1,5 %) y agosto (1,5 %). Además, por el mínimo garantizado, ningún trabajador percibirá un aumento inferior a $ 40.000 en los meses mencionados con relación al sueldo de junio.
Cronograma de pago de haberes de agosto a trabajadores provinciales
En tanto, por planilla complementaria, el lunes 8 de septiembre se abonará el retroactivo del 1,5 % correspondiente a julio -en este caso tampoco será inferior a $ 40.000-.
Los pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.040.000, así como el personal del escalafón policial y penitenciario, tendrán depositados los haberes en su cuenta el sábado 30 de agosto.
Lunes 1 de septiembre (acreditación en cuenta sábado 30 de agosto)
* Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.040.000
* Escalafón Policial y Penitenciario
Martes 2 de septiembre
* Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.040.000
* Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio
Miércoles 3 de septiembre
* Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.040.000.
* Docentes de Escuelas Privadas Históricas
Jueves 4 de septiembre
* Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $1.040.000
Viernes 5 de septiembre
* Autoridades Superiores del Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo
Lunes 8 de septiembre
* Liquidación complementaria por aumento política salarial mes julio (1,5%)
