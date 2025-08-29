Viernes húmedo, con sol y temperaturas primaverales a la espera de la llegada de la lluvia a la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, fresco y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 15.6º y se espera que la máxima alcance los 28º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y si bien persiste el sistema de alta presión en la región, se observa que debido a la circulación de las masas de aire, el mismo comienza a perder potencia presentando una tendencia lenta y gradual a inestabilizarse, junto con el ascenso de los registros térmicos. Esta situación, si bien mantiene la jornada de hoy mayormente despejada, podría presentar alguna nubosidad hacia la noche, mientras que a partir de mañana sábado y el domingo, se deberían observar lluvias de variadas intensidades, pudiéndose extender las mismas hasta primeras horas del lunes. No de descartan algunos eventos algo más intensos de forma localizada. A partir de la jornada del lunes debería observarse una tendencia de mejoría en las condiciones meteorológicas de forma muy gradual, con suave descenso de las temperaturas. No obstante ello, la mejoría definitiva de las condiciones debería esperarse recién para mediados de semana .

Sábado con cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones algo inestables a inestables con posibles lluvias débiles a moderadas durante gran parte de la jornada, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas en ascenso de las mínimas, 15º, descenso de las máximas, 18º y baja amplitud térmica. Vientos leves a moderados del sector este, cambiando al sur/sureste.

En tanto el domingo se espera cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones inestables y posibles lluvias débiles a moderadas durante gran parte de la jornada, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 15º, suave ascenso de las máximas, 23º y baja amplitud térmica. Vientos leves a moderados del sector este/sureste, rotando al nor/noreste por momentos.

Por último, lunes con cielo parcialmente nublado a nublado, con tendencia a despejarse durante la jornada. Condiciones algo inestables y mejorando con posibles lluvias débiles a moderadas durante las primeras horas de la jornada, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas en descenso: mínima 11º y máxima 18º. Vientos moderados del sector suroeste, rotando al sur y luego al este.

