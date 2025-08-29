Viernes húmedo, con sol y temperaturas primaverales a la espera de la llegada de la lluvia a la ciudad de Santa Fe

Uno Santa Fe | Santa Fe | viernes

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

29 de agosto 2025 · 07:39hs
El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, fresco y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 15.6º y se espera que la máxima alcance los 28º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y si bien persiste el sistema de alta presión en la región, se observa que debido a la circulación de las masas de aire, el mismo comienza a perder potencia presentando una tendencia lenta y gradual a inestabilizarse, junto con el ascenso de los registros térmicos. Esta situación, si bien mantiene la jornada de hoy mayormente despejada, podría presentar alguna nubosidad hacia la noche, mientras que a partir de mañana sábado y el domingo, se deberían observar lluvias de variadas intensidades, pudiéndose extender las mismas hasta primeras horas del lunes. No de descartan algunos eventos algo más intensos de forma localizada. A partir de la jornada del lunes debería observarse una tendencia de mejoría en las condiciones meteorológicas de forma muy gradual, con suave descenso de las temperaturas. No obstante ello, la mejoría definitiva de las condiciones debería esperarse recién para mediados de semana.

Sábado con cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones algo inestables a inestables con posibles lluvias débiles a moderadas durante gran parte de la jornada, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas en ascenso de las mínimas, 15º, descenso de las máximas, 18º y baja amplitud térmica. Vientos leves a moderados del sector este, cambiando al sur/sureste.

En tanto el domingo se espera cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones inestables y posibles lluvias débiles a moderadas durante gran parte de la jornada, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 15º, suave ascenso de las máximas, 23º y baja amplitud térmica. Vientos leves a moderados del sector este/sureste, rotando al nor/noreste por momentos.

Por último, lunes con cielo parcialmente nublado a nublado, con tendencia a despejarse durante la jornada. Condiciones algo inestables y mejorando con posibles lluvias débiles a moderadas durante las primeras horas de la jornada, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas en descenso: mínima 11º y máxima 18º. Vientos moderados del sector suroeste, rotando al sur y luego al este.

viernes Santa Fe ciudad lluvia
A Unión le siempre le faltan cinco para el peso

La lista de los 16 barras de Colón que no podrán ingresar a ningún estadio tras los incidentes en el Brigadier López

Colón y la posibilidad de repetir equipo: ¿cuándo fue la última vez que sucedió?

A Unión le siempre le faltan cinco para el peso

La lista de los 16 barras de Colón que no podrán ingresar a ningún estadio tras los incidentes en el Brigadier López

Colón y la posibilidad de repetir equipo: ¿cuándo fue la última vez que sucedió?

A un mes de la partida de la Locomotora Oliveras: "Aún nadie lo puede creer, todos te sentimos cerca"

Colapinto cumplió y terminó 18º en la práctica libre 1 del GP de Países Bajos

Colapinto cumplió y terminó 18º en la práctica libre 1 del GP de Países Bajos

Sanjustino, a paso ganador en el Torneo Oficial Prefederal

Comienza la segunda etapa en la Copa Santa Fe de rugby

Más locales que nunca: el remo y el canotaje se preparan para los JADAR

Fórmula 1: así fue el insólito despiste de Verstappen en el GP de Países Bajos

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná