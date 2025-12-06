Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la limpieza de la arena, despeje de vegetación y trabajos de pintura

Los santafesinos y turistas que visiten la ciudad de Santa Fe pueden disfrutar de las playas de la Costanera Este, y otros espacios al aire libre

6 de diciembre 2025 · 10:35hs
La Municipalidad de Santa Fe continúa con la limpieza de la arena, despeje de vegetación y trabajos de pintura

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la limpieza de la arena, despeje de vegetación y trabajos de pintura

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la limpieza de la arena, despeje de vegetación y trabajos de pintura

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la limpieza de la arena, despeje de vegetación y trabajos de pintura

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la limpieza de la arena, despeje de vegetación y trabajos de pintura

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la limpieza de la arena, despeje de vegetación y trabajos de pintura

Con la llegada del verano y la confirmación de las altas temperaturas que caracterizan a Santa Fe, la ciudad comienza su tradicional proceso de puesta a punto para garantizar que los vecinos puedan disfrutar de los espacios públicos y de las áreas de recreación bajo condiciones de seguridad y salubridad.

Municipalidad Santa Fe costanera Operativo Verano playas1

La Municipalidad ha intensificado tareas en distintos frentes, desde la adecuación de las zonas de balneario y solárium en la Costanera y otros puntos clave, hasta la preparación de los sistemas de drenaje y limpieza intensiva que son esenciales para enfrentar las tormentas estivales.

Estas acciones buscan asegurar que, al momento del pleno apogeo de la temporada, tanto los santafesinos como los visitantes encuentren operativos y en óptimas condiciones los sitios destinados al esparcimiento y el refugio del calor.

Las playas de la Costanera Este

Desde el 7 de noviembre y hasta el 31 de marzo de 2026, los santafesinos y turistas que visiten la ciudad de Santa Fe pueden disfrutar de las playas de la Costanera Este, espacio habilitado como zona de baño seguro, y abierto al público desde las 10 y hasta las 20.

Municipalidad Santa Fe costanera Operativo Verano playas2

La Secretaría de Gestión Urbana y Ambiente de la Municipalidad continúa con la limpieza de la arena, despeje de vegetación, recuperación de veredas y trabajos de pintura en toda la ciudad.

Municipalidad Santa Fe costanera Operativo Verano playas4

Además, la Municipalidad dispone de los espigones 1 y 2 de la Costanera Oeste, Playa Grande, Playa Sur, Paseo de la Laguna y Playa de los Alisos como espacios habilitados para solárium, además de los natatorios de los parques del Sur y Juan de Garay.

Santa Fe Municipalidad verano Balneario solárium Costanera playas
Noticias relacionadas
Assal debió intervenir ante productos importados de dudosa procedencia que no cumplen con la legislación alimentaria vigente

Assal prohibió en todo el territorio de la provincia de Santa Fe diversos productos alimenticios

fallo historico por el humo: la corte obliga a nacion y a la provincia a ejecutar un plan contra la quema de islas

Fallo histórico por el humo: la Corte obliga a Nación y a la provincia a ejecutar un plan contra la quema de islas

Recomendaciones para disfrutar al aire en Santa Fe, ante el calor y para evitar intoxicaciones.

Llegó el calor a Santa Fe y las comidas al aire libre: cómo cuidar los alimentos para evitar accidentes

Altas temperaturas en la ciudad de Santa Fe 

Otra jornada de calor para este viernes en la ciudad de Santa Fe

Lo último

Atento Scaloni: Jordania le ganó 3-1 a Kuwait en la Copa Árabe

Atento Scaloni: Jordania le ganó 3-1 a Kuwait en la Copa Árabe

La Navidad enciende motores: la venta de arbolitos arranca antes de lo esperado con opciones de hasta $75.000

La Navidad enciende motores: la venta de arbolitos arranca antes de lo esperado con opciones de hasta $75.000

Movilización del orgullo en Santa Fe: el colectivo LGTB+ marchará este sábado

Movilización del orgullo en Santa Fe: el colectivo LGTB+ marchará este sábado

Último Momento
Atento Scaloni: Jordania le ganó 3-1 a Kuwait en la Copa Árabe

Atento Scaloni: Jordania le ganó 3-1 a Kuwait en la Copa Árabe

La Navidad enciende motores: la venta de arbolitos arranca antes de lo esperado con opciones de hasta $75.000

La Navidad enciende motores: la venta de arbolitos arranca antes de lo esperado con opciones de hasta $75.000

Movilización del orgullo en Santa Fe: el colectivo LGTB+ marchará este sábado

Movilización del orgullo en Santa Fe: el colectivo LGTB+ marchará este sábado

Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

San Juan y el futuro incierto del Pulga en Colón: Si no lo quieren, hay que sentarse y hablar

San Juan y el futuro incierto del Pulga en Colón: "Si no lo quieren, hay que sentarse y hablar"

Ovación
El mensaje de Unión a Lucas Gamba: Te ganaste nuestro respeto y cariño

El mensaje de Unión a Lucas Gamba: "Te ganaste nuestro respeto y cariño"

Gamba se despidió, Unión lo abrazó: un adiós cargado de historia y emoción

Gamba se despidió, Unión lo abrazó: un adiós cargado de historia y emoción

Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

Atento Scaloni: Jordania le ganó 3-1 a Kuwait en la Copa Árabe

Atento Scaloni: Jordania le ganó 3-1 a Kuwait en la Copa Árabe

Mina Clavero, la cita coronación de la temporada del Rally Argentino

Mina Clavero, la cita coronación de la temporada del Rally Argentino

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"