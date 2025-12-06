La Municipalidad de Santa Fe continúa con la limpieza de la arena, despeje de vegetación y trabajos de pintura

Los santafesinos y turistas que visiten la ciudad de Santa Fe pueden disfrutar de las playas de la Costanera Este, y otros espacios al aire libre

Con la llegada del verano y la confirmación de las altas temperaturas que caracterizan a Santa Fe, la ciudad comienza su tradicional proceso de puesta a punto para garantizar que los vecinos puedan disfrutar de los espacios públicos y de las áreas de recreación bajo condiciones de seguridad y salubridad.

La Municipalidad ha intensificado tareas en distintos frentes, desde la adecuación de las zonas de balneario y solárium en la Costanera y otros puntos clave, hasta la preparación de los sistemas de drenaje y limpieza intensiva que son esenciales para enfrentar las tormentas estivales.

Estas acciones buscan asegurar que, al momento del pleno apogeo de la temporada, tanto los santafesinos como los visitantes encuentren operativos y en óptimas condiciones los sitios destinados al esparcimiento y el refugio del calor.

Las playas de la Costanera Este

Desde el 7 de noviembre y hasta el 31 de marzo de 2026, los santafesinos y turistas que visiten la ciudad de Santa Fe pueden disfrutar de las playas de la Costanera Este, espacio habilitado como zona de baño seguro, y abierto al público desde las 10 y hasta las 20.

Municipalidad Santa Fe costanera Operativo Verano playas2

La Secretaría de Gestión Urbana y Ambiente de la Municipalidad continúa con la limpieza de la arena, despeje de vegetación, recuperación de veredas y trabajos de pintura en toda la ciudad.

Municipalidad Santa Fe costanera Operativo Verano playas4

Además, la Municipalidad dispone de los espigones 1 y 2 de la Costanera Oeste, Playa Grande, Playa Sur, Paseo de la Laguna y Playa de los Alisos como espacios habilitados para solárium, además de los natatorios de los parques del Sur y Juan de Garay.