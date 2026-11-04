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Federico Gomes Gerth vuelve a atajar en Unión después de superar una dura lesión

Federico Gomes Gerth, tras superar una lesión ligamentaria y meniscal en una de sus rodillas, volverá a sumar minutos en la Reserva de Unión ante Godoy Cruz.

Ovación

Por Ovación

4 de noviembre 2026 · 07:46hs
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Federico Gomes Gerth vuelve a atajar en Unión después de superar una dura lesión

Hay regresos que tienen un valor especial y el de Federico Gomes Gerth es uno de ellos. Después de atravesar una extensa recuperación por una seria lesión en una de sus rodillas, el arquero de Unión volverá a tener actividad futbolística este miércoles, cuando el equipo de Reserva reciba a Godoy Cruz, desde las 15, en La Tatenguita, por la fecha 16 de la Zona A del Torneo Proyección. El encuentro será dirigido por Nicolás Díaz.

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Para el guardameta rojiblanco será mucho más que volver a disputar un partido. Significará dejar definitivamente atrás una etapa complicada, en la que debió convivir con la rehabilitación y la imposibilidad de competir, mientras trabajaba para recuperar las condiciones físicas necesarias para regresar.

La lesión tuvo una coincidencia tan particular como dolorosa: el jueves 5 de marzo, cuando cumplía 22 años, se confirmó que padecía una lesión ligamentaria y meniscal en una de sus rodillas. De esa manera, una fecha que debía ser de festejo terminó convirtiéndose en el inicio de un largo camino de recuperación.

Gomes Gerth, con paso importante para recuperar continuidad

Gomes Gerth había tenido participación en la Reserva durante 2025, cuando disputó cuatro encuentros de la Copa Proyección Clausura y acumuló 360 minutos. Sin embargo, la lesión interrumpió su continuidad y lo obligó a quedar al margen de la competencia durante un período prolongado.

Su vuelta ante el conjunto mendocino le permitirá recuperar sensaciones, sumar minutos y comenzar a reconstruir su ritmo de competencia. En esta instancia, el objetivo principal será que pueda volver a sentirse futbolista dentro de una cancha, después de todo el esfuerzo que demandó superar la lesión.

Una gran noticia para Unión

Para Unión también es una noticia positiva, porque recupera a un arquero que forma parte de su estructura deportiva y que ahora tendrá la posibilidad de volver a mostrarse en el equipo de Reserva.

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Este miércoles, en La Tatenguita, Gomes Gerth empezará a cerrar una de las etapas más difíciles de su carrera. El resultado quedará en segundo plano: después de tantos meses de espera, su principal victoria será volver a atajar.

Fecha 16

Martes 3 de noviembre

Newell’s 2 (Velacoz y Benedetto) – Independiente 2 (De las carreras -2-)( (Zona B) – Predio

Árbitro: Franco Gutierre

Árbitro asistente 1: Sebastián Krojzl

Árbitro asistente 2: Bruno Santillán

Argentinos 1 () – Talleres 8 (Chiavassa -2-, Dávila -3-, Gallard, González y Corradi) Zona A) – CEFFA

Árbitro: Joaquín García Casas

Árbitro asistente 1: Nahuel Valdeón

Árbitro asistente 2: Milena Pérez

Cuarto árbitro: Micaela Abelardo

Sarmiento 0 – Banfield 2 (Rojas y Vitale) (Zona A) – Estadio Eva Perón

Árbitro: Valentino Oldani

Árbitro asistente 1: Franco Chávez

Árbitro asistente 2: Elías Mendoza

Lanús 4 (Leguizamón, Balbuena y Aguirre) – Atlético de Rafaela 2 (Suárez y Moreno) (Zona B) – Auxiliar

Árbitro: Leonardo Cristaldo

Árbitro asistente 1: Matías Chena

Árbitro asistente 2: Alexis Ramírez

Cuarto árbitro: Franco Porotelli

Ind. Rivadavia Mza. 1 (Sabato) – Estudiantes 4 (Domínguez Ávila -3- y Fernández Soler) (Zona B) – Ciudad Deportiva

Árbitro: Mauro Trinidad

Árbitro asistente 1: Tomás Otero

Árbitro asistente 2: Rodrigo Rodríguez

River 2 () – Tigre 1 () (Zona A) – River Camp

Árbitro: Valentín Ibáñez Mesa

Árbitro asistente 1: Ariel Ibáñez

Árbitro asistente 2: Agustín Cellucci

Cuarto árbitro: Juan Ferreyra

Miércoles 4 de noviembre

15.00 Aldosivi – Barracas Central (Zona A) – Predio

Árbitro: Lautaro Díaz

Árbitro asistente 1: Nahuel Martin

Árbitro asistente 2: Axel Sosa

15.00 Vélez – San Lorenzo (Zona A) – Villa Olímpica

Árbitro: Ignacio Domínguez

Árbitro asistente 1: Enzo Nell

Árbitro asistente 2: Tomás Pérez

Cuarto árbitro: Eduardo Coyto

15.00 Gimnasia – Gimnasia (Mza.) (Zona A) – Estancia Chica

Árbitro: Camila Gette

Árbitro asistente 1: Diego Ortíz

Árbitro asistente 2: Cristian Camacho

Cuarto árbitro: Valentín Pérsico

15.00 Deportivo Riestra – Quilmes (Zona B) – Speed Camp

Árbitro: Marcos Winer

Árbitro asistente 1: Nicolás Cavagnaro

Árbitro asistente 2: Martín Núñez

Cuarto árbitro: Facundo Carretero

15.00 Unión – Godoy Cruz (Zona A) – La Tatenguita

Árbitro: Nicolás Díaz

Árbitro asistente 1: Mauro Soria

Árbitro asistente 2: Mateo Cueto

15.00 San Martín (SJ) – Central Córdoba (Zona B) – Estadio Hilario Sánchez

Árbitro: Nazareno Galeano

Árbitro asistente 1: Rodolfo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Daniel Alegre

Jueves 5 de noviembre

15.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Ferro (Zona B) – Ciudad Deportiva

Árbitro: Leandro Díaz

Árbitro asistente 1: Rodrigo Díaz

Árbitro asistente 2: Santiago Araujo

15.00 Racing – Rosario Central (Zona A) – Tita Mattiussi

Árbitro: Damián Parodi

Árbitro asistente 1: Lucas García

Árbitro asistente 2: Mara Díaz

Cuarto árbitro: Sebastián Milessi

15.00 Huracán – Colón (Zona B) – La Quemita

Árbitro: Rodrigo Amadeo

Árbitro asistente 1: Patricio Acuña

Árbitro asistente 2: Sofía Curto

Cuarto árbitro: Facundo Fuentes

15.00 Atlético Tucumán – Instituto (Zona A) – José Salmoiraghi

Árbitro: Luca Centurión

Árbitro asistente 1: Alexis Escobar

Árbitro asistente 2: Agustín Fischetti

15.00 Defensa y Justicia – Boca (Zona B) – Campeones Del Mundo

Árbitro: Pablo Gómez

Árbitro asistente 1: Joaquin Fraga

Árbitro asistente 2: Alexis Torales

Cuarto árbitro: Fabricio De La Cruz

15.00 Belgrano – Platense (Zona B) – Predio

Árbitro: Alberto Iglesias

Árbitro asistente 1: Alejo Milone

Árbitro asistente 2: Carlos Vázquez

Unión Federico Gomes Gerth Reserva
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