Hay regresos que tienen un valor especial y el de Federico Gomes Gerth es uno de ellos. Después de atravesar una extensa recuperación por una seria lesión en una de sus rodillas, el arquero de Unión volverá a tener actividad futbolística este miércoles, cuando el equipo de Reserva reciba a Godoy Cruz, desde las 15, en La Tatenguita, por la fecha 16 de la Zona A del Torneo Proyección. El encuentro será dirigido por Nicolás Díaz.
Federico Gomes Gerth vuelve a atajar en Unión después de superar una dura lesión
Federico Gomes Gerth, tras superar una lesión ligamentaria y meniscal en una de sus rodillas, volverá a sumar minutos en la Reserva de Unión ante Godoy Cruz.
Por Ovación
Para el guardameta rojiblanco será mucho más que volver a disputar un partido. Significará dejar definitivamente atrás una etapa complicada, en la que debió convivir con la rehabilitación y la imposibilidad de competir, mientras trabajaba para recuperar las condiciones físicas necesarias para regresar.
La lesión tuvo una coincidencia tan particular como dolorosa: el jueves 5 de marzo, cuando cumplía 22 años, se confirmó que padecía una lesión ligamentaria y meniscal en una de sus rodillas. De esa manera, una fecha que debía ser de festejo terminó convirtiéndose en el inicio de un largo camino de recuperación.
Gomes Gerth, con paso importante para recuperar continuidad
Gomes Gerth había tenido participación en la Reserva durante 2025, cuando disputó cuatro encuentros de la Copa Proyección Clausura y acumuló 360 minutos. Sin embargo, la lesión interrumpió su continuidad y lo obligó a quedar al margen de la competencia durante un período prolongado.
Su vuelta ante el conjunto mendocino le permitirá recuperar sensaciones, sumar minutos y comenzar a reconstruir su ritmo de competencia. En esta instancia, el objetivo principal será que pueda volver a sentirse futbolista dentro de una cancha, después de todo el esfuerzo que demandó superar la lesión.
Una gran noticia para Unión
Para Unión también es una noticia positiva, porque recupera a un arquero que forma parte de su estructura deportiva y que ahora tendrá la posibilidad de volver a mostrarse en el equipo de Reserva.
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Este miércoles, en La Tatenguita, Gomes Gerth empezará a cerrar una de las etapas más difíciles de su carrera. El resultado quedará en segundo plano: después de tantos meses de espera, su principal victoria será volver a atajar.
Fecha 16
Martes 3 de noviembre
Newell’s 2 (Velacoz y Benedetto) – Independiente 2 (De las carreras -2-)( (Zona B) – Predio
Árbitro: Franco Gutierre
Árbitro asistente 1: Sebastián Krojzl
Árbitro asistente 2: Bruno Santillán
Argentinos 1 () – Talleres 8 (Chiavassa -2-, Dávila -3-, Gallard, González y Corradi) Zona A) – CEFFA
Árbitro: Joaquín García Casas
Árbitro asistente 1: Nahuel Valdeón
Árbitro asistente 2: Milena Pérez
Cuarto árbitro: Micaela Abelardo
Sarmiento 0 – Banfield 2 (Rojas y Vitale) (Zona A) – Estadio Eva Perón
Árbitro: Valentino Oldani
Árbitro asistente 1: Franco Chávez
Árbitro asistente 2: Elías Mendoza
Lanús 4 (Leguizamón, Balbuena y Aguirre) – Atlético de Rafaela 2 (Suárez y Moreno) (Zona B) – Auxiliar
Árbitro: Leonardo Cristaldo
Árbitro asistente 1: Matías Chena
Árbitro asistente 2: Alexis Ramírez
Cuarto árbitro: Franco Porotelli
Ind. Rivadavia Mza. 1 (Sabato) – Estudiantes 4 (Domínguez Ávila -3- y Fernández Soler) (Zona B) – Ciudad Deportiva
Árbitro: Mauro Trinidad
Árbitro asistente 1: Tomás Otero
Árbitro asistente 2: Rodrigo Rodríguez
River 2 () – Tigre 1 () (Zona A) – River Camp
Árbitro: Valentín Ibáñez Mesa
Árbitro asistente 1: Ariel Ibáñez
Árbitro asistente 2: Agustín Cellucci
Cuarto árbitro: Juan Ferreyra
Miércoles 4 de noviembre
15.00 Aldosivi – Barracas Central (Zona A) – Predio
Árbitro: Lautaro Díaz
Árbitro asistente 1: Nahuel Martin
Árbitro asistente 2: Axel Sosa
15.00 Vélez – San Lorenzo (Zona A) – Villa Olímpica
Árbitro: Ignacio Domínguez
Árbitro asistente 1: Enzo Nell
Árbitro asistente 2: Tomás Pérez
Cuarto árbitro: Eduardo Coyto
15.00 Gimnasia – Gimnasia (Mza.) (Zona A) – Estancia Chica
Árbitro: Camila Gette
Árbitro asistente 1: Diego Ortíz
Árbitro asistente 2: Cristian Camacho
Cuarto árbitro: Valentín Pérsico
15.00 Deportivo Riestra – Quilmes (Zona B) – Speed Camp
Árbitro: Marcos Winer
Árbitro asistente 1: Nicolás Cavagnaro
Árbitro asistente 2: Martín Núñez
Cuarto árbitro: Facundo Carretero
15.00 Unión – Godoy Cruz (Zona A) – La Tatenguita
Árbitro: Nicolás Díaz
Árbitro asistente 1: Mauro Soria
Árbitro asistente 2: Mateo Cueto
15.00 San Martín (SJ) – Central Córdoba (Zona B) – Estadio Hilario Sánchez
Árbitro: Nazareno Galeano
Árbitro asistente 1: Rodolfo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Daniel Alegre
Jueves 5 de noviembre
15.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Ferro (Zona B) – Ciudad Deportiva
Árbitro: Leandro Díaz
Árbitro asistente 1: Rodrigo Díaz
Árbitro asistente 2: Santiago Araujo
15.00 Racing – Rosario Central (Zona A) – Tita Mattiussi
Árbitro: Damián Parodi
Árbitro asistente 1: Lucas García
Árbitro asistente 2: Mara Díaz
Cuarto árbitro: Sebastián Milessi
15.00 Huracán – Colón (Zona B) – La Quemita
Árbitro: Rodrigo Amadeo
Árbitro asistente 1: Patricio Acuña
Árbitro asistente 2: Sofía Curto
Cuarto árbitro: Facundo Fuentes
15.00 Atlético Tucumán – Instituto (Zona A) – José Salmoiraghi
Árbitro: Luca Centurión
Árbitro asistente 1: Alexis Escobar
Árbitro asistente 2: Agustín Fischetti
15.00 Defensa y Justicia – Boca (Zona B) – Campeones Del Mundo
Árbitro: Pablo Gómez
Árbitro asistente 1: Joaquin Fraga
Árbitro asistente 2: Alexis Torales
Cuarto árbitro: Fabricio De La Cruz
15.00 Belgrano – Platense (Zona B) – Predio
Árbitro: Alberto Iglesias
Árbitro asistente 1: Alejo Milone
Árbitro asistente 2: Carlos Vázquez