Uno Santa Fe | Ovación | Morales

Víctor Hugo Morales, entre recuerdos y elogios a Santa Fe: "Nos parecemos mucho"

Víctor Hugo Morales repasó en Telefe Santa Fe su lazo regional, recordó a Reutemann, Monzón y Colón y destacó la cercanía entre santafesinos y uruguayos de hoy.

Ovación

Por Ovación

4 de noviembre 2026 · 11:52hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Víctor Hugo Morales, entre recuerdos y elogios a Santa Fe: Nos parecemos mucho

A 60 años de sus comienzos como relator de fútbol, Víctor Hugo Morales protagonizó una extensa charla en la que recorrió distintos momentos de su vida y su trayectoria profesional. Pero también hubo espacio para hablar de Santa Fe y su gente. Consultado sobre qué representa para él la Argentina del interior, el periodista uruguayo dejó reflexiones, recuerdos y referencias que muestran su cercanía con esta parte del país.

LEER MÁS: Un salto histórico: Robertino Rosas tendrá su primera designación en la máxima categoría del Fútbol Argentino

La historia, las raíces y las semejanzas entre Santa Fe, Entre Ríos y Uruguay

La última pregunta de la entrevista, realizada por Adrián en Telefe Santa Fe, invitó a Víctor Hugo a detenerse en los vínculos históricos, culturales y afectivos que unen a esta región con Uruguay. Su respuesta comenzó con una referencia a los protagonistas de las luchas por la independencia y la organización de estas tierras.

“Primero que nada, me trae recuerdos de mi época de estudiante y esa historia de Ramírez, de Estanislao, de Artigas, que es tan, pero tan fuerte en lo que era la concreción de la primera etapa de lo que sería la independencia, la libertad de estas tierras, sus líos, sus enfrentamientos, sus sueños, cuando estaban juntos, cuando tuvieron por circunstancias de ese tiempo que separarse”, expresó.

Luego, el reconocido relator fue más allá de los acontecimientos históricos y encontró puntos de contacto entre las identidades de ambos lados del río Uruguay.

“Es una zona muy fuerte, yo creo que nos parecemos mucho, además hay algo de la característica del santafesino, del entrerriano que tiene que ver con lo que yo siento del Uruguay”, sostuvo. Incluso, recordó sus conversaciones con el periodista Adrián y señaló que esas experiencias le permitieron reconocer esa cercanía.

Reutemann, Monzón, Colón y los recuerdos que lo unen con Santa Fe

A lo largo de su respuesta, Víctor Hugo también recuperó nombres y episodios que forman parte de la memoria deportiva y cultural de la provincia. Entre ellos aparecieron Carlos Monzón y Carlos Reutemann, dos figuras que trascendieron las fronteras santafesinas y dejaron una marca en la historia argentina.

Sobre el histórico campeón mundial de boxeo, contó que mantuvo una relación cercana en distintos momentos de su vida, tanto desde su trabajo periodístico como durante la etapa en la que Monzón estuvo detenido. Recordó que le enviaba discos y que continuó en contacto con él.

También evocó las carreras de Reutemann durante la década del 80, con la emoción y la frustración que generaban sus definiciones en la Fórmula 1. “El sufrimiento cuando se quedaba a 200 metros de la llegada y no ganaba la carrera, o la anécdota de cuando pasó adelante de su compañero de equipo y esto era un lío enorme”, recordó.

La conversación también tuvo espacio para la política y la cultura. Morales manifestó su admiración por Hermes Binner y destacó el desarrollo del socialismo en Rosario, además de encontrar semejanzas con la experiencia del Frente Amplio uruguayo, especialmente en cuestiones vinculadas con la salud pública.

Y, por supuesto, el fútbol no podía quedar afuera. El periodista mencionó a Colón y recuperó de su memoria la imagen de Mario Sanabria con la camiseta rojinegra, una referencia que dejó en evidencia que su vínculo con el deporte santafesino también está atravesado por recuerdos de otras épocas.

Finalmente, agradeció la posibilidad de compartir sus reflexiones con Telefe Santa Fe y con el público de la región. Una respuesta que, más allá de los 60 años de trayectoria como relator, permitió conocer otra faceta de Víctor Hugo: la de un hombre que reconoce en Santa Fe y Entre Ríos una identidad cercana a sus propias raíces uruguayas.

Morales Víctor Santa Fe Monzón Colón
Noticias relacionadas
de paul y lo celso, otra vez afuera: las razones detras de la decision de scaloni

De Paul y Lo Celso, otra vez afuera: las razones detrás de la decisión de Scaloni

colapinto quedo lejos de gasly en el ranking de destructores de la formula 1

Colapinto quedó lejos de Gasly en el ranking de destructores de la Fórmula 1

bombazo en el real madrid: rafael nadal se incorporo a la junta directiva del club

Bombazo en el Real Madrid: Rafael Nadal se incorporó a la Junta Directiva del club

todo diagramado para la jornada de semifinales del regional

Todo diagramado para la jornada de semifinales del Regional

Lo último

Colón espera recuperar piezas importantes: el panorama de los lesionados antes de jugar con Midland

Colón espera recuperar piezas importantes: el panorama de los lesionados antes de jugar con Midland

Víctor Hugo Morales, entre recuerdos y elogios a Santa Fe: Nos parecemos mucho

Víctor Hugo Morales, entre recuerdos y elogios a Santa Fe: "Nos parecemos mucho"

Cococcioni reclama la reforma en seguridad en Santa Fe: El delincuente tiene más herramientas que nosotros

Cococcioni reclama la reforma en seguridad en Santa Fe: "El delincuente tiene más herramientas que nosotros"

Último Momento
Colón espera recuperar piezas importantes: el panorama de los lesionados antes de jugar con Midland

Colón espera recuperar piezas importantes: el panorama de los lesionados antes de jugar con Midland

Víctor Hugo Morales, entre recuerdos y elogios a Santa Fe: Nos parecemos mucho

Víctor Hugo Morales, entre recuerdos y elogios a Santa Fe: "Nos parecemos mucho"

Cococcioni reclama la reforma en seguridad en Santa Fe: El delincuente tiene más herramientas que nosotros

Cococcioni reclama la reforma en seguridad en Santa Fe: "El delincuente tiene más herramientas que nosotros"

Los movimientos que anticipan la inminente salida de Ignacio Lago de Colón

Los movimientos que anticipan la inminente salida de Ignacio Lago de Colón

Maximiliano Manduca tendrá su estreno como árbitro principal en Primera y hace historia

Maximiliano Manduca tendrá su estreno como árbitro principal en Primera y hace historia

Ovación
La fortaleza de Colón en Santa Fe choca con la gran debilidad de Midland fuera de casa

La fortaleza de Colón en Santa Fe choca con la gran debilidad de Midland fuera de casa

Todo diagramado para la jornada de semifinales del Regional

Todo diagramado para la jornada de semifinales del Regional

Federico Gomes Gerth vuelve a atajar en Unión después de superar una dura lesión

Federico Gomes Gerth vuelve a atajar en Unión después de superar una dura lesión

Atractiva cartelera se presentará en el Centro Gallego de Santa Fe

Atractiva cartelera se presentará en el Centro Gallego de Santa Fe

Los Pumas tienen formación definida para jugar con Irlanda en Dublín

Los Pumas tienen formación definida para jugar con Irlanda en Dublín

Policiales
Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Escenario
La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

Flavio Mendoza: Santa Fe, los llevo en el corazón

Flavio Mendoza: "Santa Fe, los llevo en el corazón"

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"

Vilma Palma e Vampiros vuelve a Santa Fe con una fiesta de clásicos de los 90

Vilma Palma e Vampiros vuelve a Santa Fe con una fiesta de clásicos de los 90