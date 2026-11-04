Víctor Hugo Morales, entre recuerdos y elogios a Santa Fe: "Nos parecemos mucho"

Víctor Hugo Morales repasó en Telefe Santa Fe su lazo regional, recordó a Reutemann, Monzón y Colón y destacó la cercanía entre santafesinos y uruguayos de hoy.

A 60 años de sus comienzos como relator de fútbol, Víctor Hugo Morales protagonizó una extensa charla en la que recorrió distintos momentos de su vida y su trayectoria profesional. Pero también hubo espacio para hablar de Santa Fe y su gente. Consultado sobre qué representa para él la Argentina del interior, el periodista uruguayo dejó reflexiones, recuerdos y referencias que muestran su cercanía con esta parte del país.

La historia, las raíces y las semejanzas entre Santa Fe, Entre Ríos y Uruguay

La última pregunta de la entrevista, realizada por Adrián en Telefe Santa Fe, invitó a Víctor Hugo a detenerse en los vínculos históricos, culturales y afectivos que unen a esta región con Uruguay. Su respuesta comenzó con una referencia a los protagonistas de las luchas por la independencia y la organización de estas tierras.

“Primero que nada, me trae recuerdos de mi época de estudiante y esa historia de Ramírez, de Estanislao, de Artigas, que es tan, pero tan fuerte en lo que era la concreción de la primera etapa de lo que sería la independencia, la libertad de estas tierras, sus líos, sus enfrentamientos, sus sueños, cuando estaban juntos, cuando tuvieron por circunstancias de ese tiempo que separarse”, expresó.

Luego, el reconocido relator fue más allá de los acontecimientos históricos y encontró puntos de contacto entre las identidades de ambos lados del río Uruguay.

“Es una zona muy fuerte, yo creo que nos parecemos mucho, además hay algo de la característica del santafesino, del entrerriano que tiene que ver con lo que yo siento del Uruguay”, sostuvo. Incluso, recordó sus conversaciones con el periodista Adrián y señaló que esas experiencias le permitieron reconocer esa cercanía.

Reutemann, Monzón, Colón y los recuerdos que lo unen con Santa Fe

A lo largo de su respuesta, Víctor Hugo también recuperó nombres y episodios que forman parte de la memoria deportiva y cultural de la provincia. Entre ellos aparecieron Carlos Monzón y Carlos Reutemann, dos figuras que trascendieron las fronteras santafesinas y dejaron una marca en la historia argentina.

Sobre el histórico campeón mundial de boxeo, contó que mantuvo una relación cercana en distintos momentos de su vida, tanto desde su trabajo periodístico como durante la etapa en la que Monzón estuvo detenido. Recordó que le enviaba discos y que continuó en contacto con él.

También evocó las carreras de Reutemann durante la década del 80, con la emoción y la frustración que generaban sus definiciones en la Fórmula 1. “El sufrimiento cuando se quedaba a 200 metros de la llegada y no ganaba la carrera, o la anécdota de cuando pasó adelante de su compañero de equipo y esto era un lío enorme”, recordó.

La conversación también tuvo espacio para la política y la cultura. Morales manifestó su admiración por Hermes Binner y destacó el desarrollo del socialismo en Rosario, además de encontrar semejanzas con la experiencia del Frente Amplio uruguayo, especialmente en cuestiones vinculadas con la salud pública.

Y, por supuesto, el fútbol no podía quedar afuera. El periodista mencionó a Colón y recuperó de su memoria la imagen de Mario Sanabria con la camiseta rojinegra, una referencia que dejó en evidencia que su vínculo con el deporte santafesino también está atravesado por recuerdos de otras épocas.

Finalmente, agradeció la posibilidad de compartir sus reflexiones con Telefe Santa Fe y con el público de la región. Una respuesta que, más allá de los 60 años de trayectoria como relator, permitió conocer otra faceta de Víctor Hugo: la de un hombre que reconoce en Santa Fe y Entre Ríos una identidad cercana a sus propias raíces uruguayas.