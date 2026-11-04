Maximiliano Manduca tendrá su estreno como árbitro principal en Primera y hace historia

El santafesino dirigirá Banfield-Atlético Tucumán este viernes en el Florencio Sola. Estará acompañado por una terna con fuerte presencia de árbitros de la región.

El arbitraje santafesino tendrá un protagonista en la máxima categoría del fútbol argentino. Maximiliano Manduca afrontará este viernes uno de los desafíos más importantes de su trayectoria: debutará como árbitro principal en la Liga Profesional. La designación representa un reconocimiento a su recorrido y al crecimiento de los jueces surgidos de las competencias del interior provincial.

Un estreno de Primera en un partido de la Liga Profesional

El debut de Manduca será en el encuentro que protagonizarán Banfield y Atlético Tucumán, este viernes desde las 22, en el estadio Florencio Sola. El compromiso corresponderá al Torneo Clausura y podrá seguirse en vivo a través de TNT Sports.

El juez llega a esta oportunidad después de sumar experiencia en distintas categorías y competencias del fútbol argentino. Incluso, recientemente estuvo al frente de un compromiso de alto voltaje regional: el clásico de San Justo, una prueba que también exige personalidad y capacidad para manejar escenarios de mucha tensión.

Ahora tendrá la responsabilidad de impartir justicia en Primera División, un paso que marca un punto de inflexión en su carrera.

Una terna con sello santafesino y presencia del interior

Otro aspecto destacado de la designación es la composición del equipo arbitral, que tendrá varios representantes de la región. Manduca estará acompañado por Facundo Rodríguez y Robertino Rosas, este último perteneciente a la Liga Esperancina.

La distribución de funciones será la siguiente:

Árbitro principal: Maximiliano Manduca.

Asistente 1: Facundo Rodríguez.

Asistente 2: Robertino Rosas.

Cuarto árbitro: Matías Billone.

VAR: Adrián Franklin.

AVAR: Ernesto Callegari.

La presencia de Manduca en la máxima categoría representa también un motivo de celebración para la Liga Santafesina de Fútbol, donde comenzó a construir su camino dentro del arbitraje.

Su llegada a Primera pone en primer plano el trabajo que se realiza en las competencias locales y demuestra que desde las ligas del interior también se pueden abrir puertas hacia los principales escenarios del país.