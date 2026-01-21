Cuál es el estado de salud de la joven que quedó atrapada en una máquina empanadora

Se trata de la trabajadora de 25 años sufrió un accidente laboral en barrio Constituyentes y fue trasladada al Hospital Cullen con la maquinaria adherida al brazo

La vicedirectora del Hospital José María Cullen , Amanda Zárate , brindó este miércoles detalles sobre el estado de salud de la joven de 25 años que sufrió un accidente laboral el martes por la tarde mientras operaba una máquina empanadora industrial en un comercio de barrio Constituyentes.

Según confirmó la médica, la paciente sufrió lesiones menores en una de sus manos , recibió suturas y no presentó compromiso óseo ni vascular . Tras ser asistida por el equipo médico del nosocomio, fue dada de alta y se encuentra fuera de peligro .

Cómo fue el accidente laboral

El hecho ocurrió alrededor de las 15 en un local ubicado sobre calle Francia al 3.400, entre Bulevar Pellegrini y Obispo Gelabert. Por causas que aún se investigan, la mano de la trabajadora quedó atrapada en los engranajes de la máquina empanadora mientras realizaba tareas de elaboración de milanesas.

Ante la gravedad inicial de la situación, se desplegó un importante operativo de emergencia que incluyó la intervención de la Policía, una ambulancia del SIES 107 y una dotación de Bomberos Zapadores.

Al constatar que desarmar la maquinaria en el lugar implicaba un alto riesgo de agravar las lesiones, los rescatistas resolvieron trasladar a la joven al Hospital Cullen junto con la máquina aún adherida a su brazo, siguiendo el protocolo de rescate para este tipo de accidentes.

La trabajadora ingresó de urgencia al Hospital Cullen, donde fue recibida por un equipo interdisciplinario de médicos y cirujanos. La liberación del miembro se realizó en un entorno quirúrgico controlado, lo que permitió evitar complicaciones mayores.

