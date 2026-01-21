Uno Santa Fe | Santa Fe | Salud

Cuál es el estado de salud de la joven que quedó atrapada en una máquina empanadora

Se trata de la trabajadora de 25 años sufrió un accidente laboral en barrio Constituyentes y fue trasladada al Hospital Cullen con la maquinaria adherida al brazo

21 de enero 2026 · 11:27hs
Cuál es el estado de salud de la joven que quedó atrapada en una máquina empanadora

La vicedirectora del Hospital José María Cullen, Amanda Zárate, brindó este miércoles detalles sobre el estado de salud de la joven de 25 años que sufrió un accidente laboral el martes por la tarde mientras operaba una máquina empanadora industrial en un comercio de barrio Constituyentes.

Según confirmó la médica, la paciente sufrió lesiones menores en una de sus manos, recibió suturas y no presentó compromiso óseo ni vascular. Tras ser asistida por el equipo médico del nosocomio, fue dada de alta y se encuentra fuera de peligro.

Cómo fue el accidente laboral

El hecho ocurrió alrededor de las 15 en un local ubicado sobre calle Francia al 3.400, entre Bulevar Pellegrini y Obispo Gelabert. Por causas que aún se investigan, la mano de la trabajadora quedó atrapada en los engranajes de la máquina empanadora mientras realizaba tareas de elaboración de milanesas.

Ante la gravedad inicial de la situación, se desplegó un importante operativo de emergencia que incluyó la intervención de la Policía, una ambulancia del SIES 107 y una dotación de Bomberos Zapadores.

Al constatar que desarmar la maquinaria en el lugar implicaba un alto riesgo de agravar las lesiones, los rescatistas resolvieron trasladar a la joven al Hospital Cullen junto con la máquina aún adherida a su brazo, siguiendo el protocolo de rescate para este tipo de accidentes.

La trabajadora ingresó de urgencia al Hospital Cullen, donde fue recibida por un equipo interdisciplinario de médicos y cirujanos. La liberación del miembro se realizó en un entorno quirúrgico controlado, lo que permitió evitar complicaciones mayores.

• LEER MÁS: Dramático accidente laboral: una joven quedó atrapada en una máquina industrial y debieron trasladarla con el equipo al hospital

Salud joven máquina Barrio Constituyentes
Noticias relacionadas
Se trata de una importante inversión provincial que alcanza a 37 asociaciones distribuidas en todo el territorio santafesino

El gobernador entregó nuevo equipamiento a Bomberos Voluntarios de Santa Fe para el combate de incendios forestales

Maximiliano Pullaro, gobernador de la provincia de Santa Fe 

Pullaro tras la difusión del video de Jeremías Monzón: "La ley tiene que adaptarse a la nueva criminalidad"

Vacaciones seguras

Vacaciones seguras: recomendaciones para comprar paquetes turísticos en sitios confiables

La familia de Jeremías Monzón pidió no viralizar el video que muestra el momento de su muerte

Difusión del video de la muerte de Jeremías Monzón: la familia pide que no se viralice y buscan al responsable

Lo último

En Davos, Trump criticó el rumbo de Europa y aseguró: Ninguna nación puede proteger Groenlandia, salvo Estados Unidos

En Davos, Trump criticó el rumbo de Europa y aseguró: "Ninguna nación puede proteger Groenlandia, salvo Estados Unidos"

Milei en Davos: El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo

Milei en Davos: "El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo"

Todo lo que el hincha de Unión debe saber para el debut ante Platense en el 15 de Abril

Todo lo que el hincha de Unión debe saber para el debut ante Platense en el 15 de Abril

Último Momento
En Davos, Trump criticó el rumbo de Europa y aseguró: Ninguna nación puede proteger Groenlandia, salvo Estados Unidos

En Davos, Trump criticó el rumbo de Europa y aseguró: "Ninguna nación puede proteger Groenlandia, salvo Estados Unidos"

Milei en Davos: El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo

Milei en Davos: "El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo"

Todo lo que el hincha de Unión debe saber para el debut ante Platense en el 15 de Abril

Todo lo que el hincha de Unión debe saber para el debut ante Platense en el 15 de Abril

El femicida César Muga se quitó la vida en la cárcel de Coronda: se ahorcó en su celda

El femicida César Muga se quitó la vida en la cárcel de Coronda: se ahorcó en su celda

Celulares en la escuela: Regular es necesario, pero debe haber un uso crítico de la tecnología, dijo la exministra Balagué

Celulares en la escuela: "Regular es necesario, pero debe haber un uso crítico de la tecnología", dijo la exministra Balagué

Ovación
Matías Tagliamonte se despidió de Unión con un emotivo mensaje

Matías Tagliamonte se despidió de Unión con un emotivo mensaje

Colón preguntó y el hincha respondió: Pier Barrios fue la figura ante Miramar Misiones

Colón preguntó y el hincha respondió: Pier Barrios fue la figura ante Miramar Misiones

¿Casualidad o estrategia? Unión deja pistas y la nueva camiseta empieza a hablar

¿Casualidad o estrategia? Unión deja pistas y la nueva camiseta empieza a hablar

Colón volvió a sonreír en el Roque Otrino y cortó una racha adversa ante Santa Paula

Colón volvió a sonreír en el Roque Otrino y cortó una racha adversa ante Santa Paula

Ratotti regresó a Unión, sumó sondeos y su futuro vuelve a estar en revisión

Ratotti regresó a Unión, sumó sondeos y su futuro vuelve a estar en revisión

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"