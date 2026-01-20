Dramático accidente laboral: una joven quedó atrapada en una máquina industrial y debieron trasladarla con el equipo al hospital

El hecho ocurrió este martes en un local comercial de barrio Constituyentes. Ante la gravedad de la lesión, los Bomberos Zapadores decidieron no retirar la mano de la víctima en el lugar para evitar daños mayores, derivándola de urgencia al Hospital Cullen.

Dramático accidente laboral en barrio Constituyentes: una joven quedó atrapada en una máquina industrial y debieron trasladarla con el equipo al hospital

Un grave accidente laboral conmocionó este martes por la tarde a la zona de calle Francia al 3.400, en pleno barrio Constituyentes. Una joven de 25 años sufrió heridas de consideración mientras operaba una máquina empanadora industrial y, por causas que aún se investigan, su brazo quedó atrapado en los engranajes del equipo.

El siniestro se registró cerca de las 15 horas. Tras el pedido de auxilio, un importante despliegue de emergencia que incluyó a la Policía, una unidad del SIES 107 y una dotación de los Bomberos Zapadores arribó al comercio ubicado entre Bulevar Pellegrini y Obispo Gelabert.

Un operativo de alta complejidad

Al llegar, los rescatistas se encontraron con un escenario crítico: la trabajadora presentaba un sangrado activo y su extremidad permanecía inmovilizada dentro del mecanismo. Tras evaluar la situación, los bomberos determinaron que intentar desarmar la maquinaria en el lugar representaba un riesgo elevado de agravar el trauma o provocar una hemorragia incontrolable.

En una maniobra poco frecuente pero necesaria por el protocolo de rescate, los efectivos trasladaron a la joven hacia el Hospital José María Cullen con la máquina todavía adosada a su brazo.

Atención especializada

La víctima ingresó de urgencia al nosocomio local, donde un equipo interdisciplinario de médicos y cirujanos aguardaba para intervenir bajo condiciones controladas. El objetivo del traslado conjunto fue garantizar que la liberación del miembro se realizara en un entorno quirúrgico, permitiendo una respuesta inmediata ante posibles daños vasculares o óseos.

El hecho generó gran preocupación entre los vecinos y comerciantes de la zona, mientras se aguarda un parte médico oficial que detalle el alcance de las lesiones sufridas por la trabajadora.