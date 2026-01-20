Uno Santa Fe | Santa Fe | accidente

Dramático accidente laboral: una joven quedó atrapada en una máquina industrial y debieron trasladarla con el equipo al hospital

El hecho ocurrió este martes en un local comercial de barrio Constituyentes. Ante la gravedad de la lesión, los Bomberos Zapadores decidieron no retirar la mano de la víctima en el lugar para evitar daños mayores, derivándola de urgencia al Hospital Cullen.

20 de enero 2026 · 19:20hs
Dramático accidente laboral en barrio Constituyentes: una joven quedó atrapada en una máquina industrial y debieron trasladarla con el equipo al hospital

Dramático accidente laboral en barrio Constituyentes: una joven quedó atrapada en una máquina industrial y debieron trasladarla con el equipo al hospital

Un grave accidente laboral conmocionó este martes por la tarde a la zona de calle Francia al 3.400, en pleno barrio Constituyentes. Una joven de 25 años sufrió heridas de consideración mientras operaba una máquina empanadora industrial y, por causas que aún se investigan, su brazo quedó atrapado en los engranajes del equipo.

El siniestro se registró cerca de las 15 horas. Tras el pedido de auxilio, un importante despliegue de emergencia que incluyó a la Policía, una unidad del SIES 107 y una dotación de los Bomberos Zapadores arribó al comercio ubicado entre Bulevar Pellegrini y Obispo Gelabert.

LEER MÁS: Grave accidente laboral en el Frigorífico Nelson: un trabajador sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo

Un operativo de alta complejidad

Al llegar, los rescatistas se encontraron con un escenario crítico: la trabajadora presentaba un sangrado activo y su extremidad permanecía inmovilizada dentro del mecanismo. Tras evaluar la situación, los bomberos determinaron que intentar desarmar la maquinaria en el lugar representaba un riesgo elevado de agravar el trauma o provocar una hemorragia incontrolable.

En una maniobra poco frecuente pero necesaria por el protocolo de rescate, los efectivos trasladaron a la joven hacia el Hospital José María Cullen con la máquina todavía adosada a su brazo.

Atención especializada

La víctima ingresó de urgencia al nosocomio local, donde un equipo interdisciplinario de médicos y cirujanos aguardaba para intervenir bajo condiciones controladas. El objetivo del traslado conjunto fue garantizar que la liberación del miembro se realizara en un entorno quirúrgico, permitiendo una respuesta inmediata ante posibles daños vasculares o óseos.

El hecho generó gran preocupación entre los vecinos y comerciantes de la zona, mientras se aguarda un parte médico oficial que detalle el alcance de las lesiones sufridas por la trabajadora.

accidente laboral máquina mano operativo
Noticias relacionadas
Fuerte accidente en AU Santa Fe-Rosario a la altura de Sauce Viejo 

Accidente en la Autopista Santa Fe–Rosario: un auto chocó contra un caballo y el conductor quedó internado

El metro cuadrado de construcción aumentó $133.000 en 2025: cuánto sale construir una casa de 70 metros cuadrados en Santa Fe

El metro cuadrado de construcción aumentó $133.000 en 2025: cuánto sale construir una vivienda familiar tipo en Santa Fe

La pequeña de un año sigue en la terapia después de ser mordida por un perro. Piden cadenas de oración 

Ataque de perro en Santa Rosa de Lima: la beba presenta una "respuesta neurológica alentadora"

En las aulas de Santa Fe el uso de celulares será cada vez más restringido 

Santa Fe analiza prohibir los celulares en escuelas por el impacto en la salud mental

Lo último

Los hinchas de Colón le pusieron pasión al debut en la Serie Río de La Plata

Los hinchas de Colón le pusieron pasión al debut en la Serie Río de La Plata

El metro cuadrado de construcción aumentó $133.000 en 2025: cuánto sale construir una vivienda familiar tipo en Santa Fe

El metro cuadrado de construcción aumentó $133.000 en 2025: cuánto sale construir una vivienda familiar tipo en Santa Fe

El TC4000 tendrá perfume de mujer: debuta Rocío Migliore

El TC4000 tendrá perfume de mujer: debuta Rocío Migliore

Último Momento
Los hinchas de Colón le pusieron pasión al debut en la Serie Río de La Plata

Los hinchas de Colón le pusieron pasión al debut en la Serie Río de La Plata

El metro cuadrado de construcción aumentó $133.000 en 2025: cuánto sale construir una vivienda familiar tipo en Santa Fe

El metro cuadrado de construcción aumentó $133.000 en 2025: cuánto sale construir una vivienda familiar tipo en Santa Fe

El TC4000 tendrá perfume de mujer: debuta Rocío Migliore

El TC4000 tendrá perfume de mujer: debuta Rocío Migliore

Ataque de perro en Santa Rosa de Lima: la beba presenta una respuesta neurológica alentadora

Ataque de perro en Santa Rosa de Lima: la beba presenta una "respuesta neurológica alentadora"

Colón mostró credenciales y debutó en la Serie Río de la Plata con un auspicioso triunfo ante Miramar Misiones

Colón mostró credenciales y debutó en la Serie Río de la Plata con un auspicioso triunfo ante Miramar Misiones

Ovación
Modo cine: Colón presentó al extremo Darío Sarmiento

Modo cine: Colón presentó al extremo Darío Sarmiento

Todo definido: Colón ya tiene día y hora para su estreno en la Primera Nacional

Todo definido: Colón ya tiene día y hora para su estreno en la Primera Nacional

¿Hay chances de que Unión pueda repatriar a Mauricio Martínez?

¿Hay chances de que Unión pueda repatriar a Mauricio Martínez?

Pulga Rodríguez: Duele no haber logrado el ascenso con Colón, era una ilusión muy grande

Pulga Rodríguez: "Duele no haber logrado el ascenso con Colón, era una ilusión muy grande"

Matías Budiño: Colón tiene que ser protagonista e ir a buscar los partidos

Matías Budiño: "Colón tiene que ser protagonista e ir a buscar los partidos"

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"