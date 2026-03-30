Cuál es el estado de salud de los adolescentes heridos en la Escuela Normal

El director del hospital local confirmó que los dos menores baleados están fuera de peligro. Uno fue derivado para estudios y el otro permanecía en estado de shock, pero estable.

El tiroteo en la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal dejó como saldo un estudiante fallecido y dos adolescentes heridos que, según el último parte médico, se encuentran fuera de peligro .

El doctor Armando Borsini , director del hospital de la ciudad, confirmó que ambos menores ingresaron con heridas de perdigones , aunque sin riesgo de vida. Uno de ellos presentaba impactos en la región frontal y el tórax , por lo que fue derivado para la realización de una tomografía y una evaluación más exhaustiva.

El segundo adolescente tenía perdigones en un brazo y una lesión menor en el tórax. Al momento de su atención, se encontraba estable, aunque cursaba un cuadro de shock producto de la situación vivida.

Además, el profesional indicó que otros alumnos llegaron al centro de salud con cortes y golpes, ocasionados al intentar escapar del establecimiento en medio del pánico. “Hubo muchos chicos que saltaron por las ventanas rompiendo los vidrios, asustados”, detalló. Ninguno de estos casos presentó heridas de gravedad.

En relación con la víctima fatal, Borsini confirmó que no fue trasladada al hospital, ya que el fallecimiento se produjo en el lugar del hecho, información que también fue ratificada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Cómo fue el tiroteo en la escuela de San Cristóbal

El episodio ocurrió durante los primeros minutos de la jornada escolar en la Escuela Normal Mariano Moreno, mientras los estudiantes se encontraban en el patio para el acto de izar la bandera.

En ese contexto, se escucharon los disparos que desataron una estampida generalizada. Alumnos escaparon como pudieron: algunos saltaron tapiales, otros treparon tejidos perimetrales y varios rompieron ventanas para huir del edificio.

“Salíamos a izar la bandera, escuchamos un tiro, salté el tapial y me fui a la calle”, relató uno de los estudiantes, reflejando el clima de desesperación y miedo que atravesó a toda la comunidad educativa.

Investigación en curso

Las autoridades trabajan para esclarecer cómo el agresor logró ingresar el arma al establecimiento, reconstruir la secuencia del ataque y determinar el vínculo entre el atacante y las víctimas.

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