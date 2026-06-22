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Cuándo cobran el aguinaldo los municipales: Asoem difundió el cronograma de pagos en Santa Fe

La Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (Asoem) difundió el cronograma de pago de la primera cuota del aguinaldo 2026 para los trabajadores de las localidades que integran su jurisdicción

22 de junio 2026 · 09:07hs
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Cuándo cobran el aguinaldo los municipales: Asoem difundió el cronograma de pagos en Santa Fe

José Busiemi

La Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (Asoem) informó las fechas previstas para el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente a los trabajadores municipales de las localidades que integran su jurisdicción sindical.

Desde la entidad gremial destacaron que el aguinaldo constituye un derecho adquirido por los trabajadores y representa un reconocimiento al esfuerzo, el compromiso y la responsabilidad con los que diariamente se sostienen los servicios públicos en cada municipio.

En ese marco, remarcaron que, en un contexto atravesado por la defensa del salario y la pérdida del poder adquisitivo, el sindicato continúa realizando un seguimiento permanente de los cronogramas de pago para garantizar que los empleados municipales cuenten con información actualizada y el acompañamiento institucional necesario.

Uno de los datos más relevantes del cronograma difundido es que la Municipalidad de Santa Fe prevé el pago de la primera cuota del aguinaldo entre el 2 y el 8 de julio, mientras que otras localidades adelantaron el desembolso para los últimos días de junio.

El cronograma de pago del aguinaldo a los municipales

Según la información difundida por Asoem, las fechas establecidas para el pago del SAC son las siguientes:

La Municipalidad de Monte Vera abonó el aguinaldo el 20 de junio, mientras que las municipalidades de Candioti y Arroyo Aguiar realizaron el pago el 19 de junio.

Por su parte, la Municipalidad de Recreo prevé efectuar el depósito entre el 29 y el 30 de junio.

En tanto, las municipalidades de Arroyo Leyes y San José del Rincón establecieron como período de pago el comprendido entre el 22 y el 26 de junio.

Finalmente, la Municipalidad de Santa Fe abonará la primera cuota del Sueldo Anual Complementario entre el 2 y el 8 de julio.

Sauce Viejo aún no confirmó la fecha de pago

Desde el gremio señalaron que, al momento de la difusión del informe, todavía no contaban con información oficial respecto de la fecha de pago del aguinaldo correspondiente a la Municipalidad de Sauce Viejo.

Ante esta situación, Asoem indicó que continuará realizando el seguimiento de las definiciones oficiales para mantener informados a los trabajadores municipales de esa localidad.

El gremio reafirmó su compromiso con la defensa salarial

Por último, desde la organización sindical ratificaron su compromiso con la defensa del salario y los derechos laborales de los trabajadores municipales de toda la jurisdicción.

Asimismo, destacaron el valor de la organización sindical como una herramienta fundamental para la protección, el sostenimiento y la conquista de derechos en un contexto económico complejo que impacta de manera directa en los ingresos de los empleados públicos.

• LEER MÁS: Aguinaldo de junio 2026: quiénes lo cobran, cuándo se paga y cómo calcular cuánto te corresponde

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