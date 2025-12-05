Cuándo y cómo cobran las autoridades de mesa de las últimas elecciones

La Secretaría Electoral Nacional difundió el cronograma de pagos y compartió el instructivo para la gestión de cobro. En esta nota, todo lo que hay que saber para recibir el pago

El domingo 26 de octubre de este año, la mitad de Diputados y un tercio del Senado se renovaron en el marco de las elecciones legislativa s. Para que todo el país pudiera emitir su voto, un numeroso grupo de ciudadanos debió realizar diversas tareas clave en el desarrollo de la jornada. Desde autoridades de mesa hasta delegados y colaboradore s, quienes prestaron sus servicios durante las elecciones de octubre, ya cuentan con toda la información necesaria para recibir sus pagos.

Las elecciones exigen la presencia de numerosos colaboradores que puedan cooperar para garantizar el normal funcionamiento de la maquinaria electoral. Son quienes abren las escuelas, quienes reciben la documentación de los ciudadanos, quienes dan las indicaciones acerca de cómo emitir el voto, quienes guían a los votantes, quienes registran las emisiones y luego también forman parte del escrutinio.

Todas estas tareas electorales son remuneradas por el esfuerzo que supone la capacitación previa obligatoria y la jornada completa de actividad durante el domingo de votación. Por eso, los colaboradores que se desenvolvieron en distintas áreas durante aquel día, recibirán su pago antes de que termine el año.

Cronograma de pago a las autoridades de mesa en las elecciones legislativas

Tal como informó la Secretaría Electoral Nacional, la fecha en las que cada ciudadano cobrará por sus servicios en las últimas elecciones se organiza en función de la terminación de su DNI.

Así, a cada número final le corresponde un día específico:

DNI terminado en 0: 10/12/2025

DNI terminado en 1: 10/12/2025

DNI terminado en 2: 11/12/2025

DNI terminado en 3: 11/12/2025

DNI terminado en 4: 12/12/2025

DNI terminado en 5: 12/12/2025

DNI terminado en 6: 15/12/2025

DNI terminado en 7: 15/12/2025

DNI terminado en 8: 16/12/2025

DNI terminado en 9: 16/12/2025

Cómo realizar el trámite para cobrar por los servicios en las elecciones

Quienes realizaron tareas electorales pueden definir la forma en la que van a cobrar sus servicios. Se puede elegir cobrar presencialmente en alguna sucursal de Correo Argentino, o bien, por medio electrónico en cualquier cuenta bancaria o billetera electrónica.

Para realizar el trámite, es preciso descargarse la aplicación de Correo Argentino para validar los datos y definir la forma de cobro. La app está disponible tanto para celulares con sistema operativo Android como aquellos con Apple y se puede encontrar en la tienda de aplicaciones como “Correo Argentino”.

Una vez dentro de la aplicación, es preciso seguir una serie de pasos que detalla el manual en la cuenta de Instagram de la Secretaría Electoral o directamente el video de Correo Argentino.